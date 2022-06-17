Бритни Спирс "ушла" из Инстаграма спустя неделю после свадьбы: чем провинился 41 млн подписчиков

Артистка ника не может простить своего брата и маму.

Популярная американская певица, 40-летнняя Бритни Спирс, которая 9 июня вышла замуж за своего возлюбленного — фитнес-тренера Сэма Асгари, снова решила попрощаться с соцсетями. Спустя чуть больше недели после свадьбы, артистка удалила свою страницу в Инстаграм с 41 млн подписчиков.

Конкретной причины такого поступка певица не назвала, однако накануне своего "ухода" она оставила длинное сообщение, в котором она раскритиковала свою семью за попечительство и заявила, что никогда не приглашала брата Баяна на свою свадьбу.

Также "прилетело" и родителям и сестре Бритни. Артистка решила и им припомнить, как они обращались к ней, пока она была под их опекой. Певица отметила, что из-за них, из-за того, что ее 13 лет постоянно проверяли на наркотики и не разрешали даже немного выпить, она не пила и в "свой особый день". Хотя ее мать, Линн Спирс, а особенно брат Брайан и отец Джейми, продолжали злоупотреблять алкоголем у нее на виду.

"Вы меня обидели. и вы это знаете!" — отметила Спирс, добавив, что была очень зла на брата, когда тот обнародовал порочащие ее факты в одном из подкастов, поэтому и на своей свадьбе она видеть его не хотела.

Является ли обида на родственников истинной причиной такого решения Бритни Спирс — неизвестно. Как и то вернется ли знаменитость опять на просторы соцсетей.

Напомним, что в 2021 году Бритни Спирс впервые обвинила своего отца, Джейми Спирса, в многолетнем жестоком обращении с ней. Тогда она заявила, что ее накачивали наркотиками, заставляли действовать против ее воли, мешали выйти замуж и иметь больше детей.

Фанаты певицы изначально были убеждены, что ее удерживают под опекой насильно. Позже певица попросила прощение у своих поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливой.

Стоить добавить, что когда певица стала более свободной в своих действиях и словах, на личной странице в социальной сети знаменитость начала публиковать довольно откровенные кадры.