Обиделся, что не позвали на свадьбу? Отец Бритни Спирс подал на дочь в суд

Видимо певица не сможет до конца насладиться медовым месяцем с молодым мужем: ее снова ждет суд с отцом.

Отец популярной американской певицы Бритни Спирс, которая ранее удалила свою страницу в Инстаграм с более чем 41 млн подписчиков, Джейми Спирс решил "отбелить" свое имя и подал в суд на свою знаменитую дочь, обвинив ее в клевете.

Как сообщает Daily Mail, мужчина обвиняет дочь в том, что она проводит клеветническую кампанию против него в социальных сетях, безжалостно очерняя его имя в Instagram. Джейми Спирс потребовал, чтобы артистку допросили под присягой. Видимо горе-отец ждет, что певица опровергнет свои обвинения в жестоком обращении с ней, пока тот был ее опекуном.

Все соответствующие документы Джейми подал еще в пятницу, 17 июня. Отметим, что ранее адвокаты Бритни просили мужчину дать показания по обвинению в злоупотреблении опекунством, однако видимо он решил все "переиграть".

Отметим, что на свою свадьбу, которая состоялась 9 июня, Бритни Спирс не пригласила никого из своей семьи. Не было ни родителей, ни брата, ни сестры.

Напомним, что в 2021 году Бритни Спирс впервые обвинила своего отца, Джейми Спирса, в многолетнем жестоком обращении с ней. Тогда она заявила, что ее накачивали наркотиками, заставляли действовать против ее воли, мешали выйти замуж и иметь больше детей. Более того Спирс заявила, что ее заставили пройти терапию, для чего ей пришлось сдать восемь флаконов крови для лечения, и при этом ей отказали в обезболивании.

Фанаты певицы изначально были убеждены, что ее удерживают под опекой насильно. Позже певица попросила прощение у своих поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливой.

Стоить добавить, что когда певица стала более свободной в своих действиях и словах, на личной странице в социальной сети знаменитость начала публиковать довольно откровенные кадры.