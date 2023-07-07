Брітні Спірс вийшла на зв’язок після новин про її побиття: справою займається поліція

Артистка прокоментувала ситуацію у своїх соцмережах

Відома американська співачка, 41-річна Брітні Спірс, знову стала заручницею дуже неприємної ситуації. Артистку вдарив охоронець відомого баскетболіста Віктора Вембаньяма за те, що вона хотіла зробити фото зі спортсменом.

Інцидент трапився в одному із ресторанів Лас-Вегаса у середу, 5 липня. Однак на зв’язок Спірс зі своїми шанувальниками вийшла лише за 2 дні — 7 липня. На своїй сторінці в Інстаграмі співачка розповіла, що трапилося.

Брітні зазначила, що помітила Вембаньяму у ресторані та вирішила підійти до нього, щоб привітати з успіхом та зробити фото. Оскільки в залі було шумно і спортсмен стояв у зірці спиною, вона ляснула його по плечу, щоб звернути його увагу.

Однак увагу на Спірс звернув директор служби безпеки баскетболіста, який визнав дії співачки ймовірно нападом. Він ударив знаменитість тильною стороною руки, то чого та впала на землю.

"Травматичні переживання не є новими для мене. Але я не була готова до того, що трапилося зі мною минулої ночі … Проте, я думаю, що важливо поділитися цією історією і закликати людей ставитися до всіх з повагою. Фізичне насильство відбувається занадто часто в цьому світі " — написала співачка в соцмережах, зазначивши, що досі не отримала публічних вибачень.

Як зазначає видання The Guardian, охоронець нібито попросив вибачення перед 41-річною попзіркою, пояснивши свої дії часто неадекватною поведінкою фанатів, проте Спірс все одно подала заяву до поліції про завдання побоїв.

Нагадаємо, що у 2021 році Брітні Спірс вперше звинуватила свого батька, Джеймі Спірса, у багаторічному жорстокому поводженні з нею. Тоді вона заявила, що її накачували наркотиками, змушували діяти проти її волі, заважали вийти заміж та мати більше дітей.

Фанати співачки спочатку були переконані, що її утримують під опікою насильно. Пізніше співачка вибачилася у своїх шанувальників, пояснивши, чому вона весь час намагалася здаватися щасливою.

Варто додати, що коли співачка стала вільнішою у своїх діях та словах, на особистій сторінці у соціальній мережі знаменитість почала публікувати досить відверті кадри.