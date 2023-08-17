Брітні Спірс розлучається з молодим чоловіком-тренером — ЗМІ

Офіційної заяви від пари поки що немає

У липні 2022 року, відома американська співачка 41-річна Брітні Спірс вийшла заміж за свого бойфренда, 29-річного фітнес-тренера Сема Асгарі. Проте трохи більше ніж через рік їхній шлюб почав "тріщати по швах", і пара розлучається.

Як повідомляє портал TMZ, ініціатором розлучення став сам Сем Асгарі. Він подав на розлучення з Брітні Спірс у середу, 16 серпня, після великої сварки з актрисою, пов’язаною зі звинуваченнями у зраді.

ЗМІ зазначають, що проблеми у пари почалися набагато раніше. Співачка не раз скандалила зі своїм чоловіком, причому сварки навіть могли доходити до криків і навіть бійки. Зараз Сем з’їхав із їхнього спільного будинку і тепер мешкає окремо.

Офіційно поки що ні Брітні та Сем, ні їхні представники нічого не підтверджували і не повідомляли.

Зазначимо, що Спірс і Асгарі мають шлюбний контракт, згідно з яким у разі розлучення її чоловік не претендуватиме на її майно та активи. Однак джерела TMZ, що у разі розлучення, швидше за все, Сем отримає пристойний чек.

Нагадаємо, що Сем та Брітні почали зустрічатися ще у 2016 році, коли чоловік знявся в одному з її музичних кліпів на пісню "Slumber Party". З того часу вони були практично нерозлучні. Асгарі брав активну участь у руху # FreeBritney, і в усьому підтримував і захищав свою кохану. А у вересні 2021 року пара заручилася.

Нагадаємо, що у 2021 році Брітні Спірс вперше звинуватила свого батька, Джеймі Спірса, у багаторічному жорстокому поводженні з нею. Тоді вона заявила, що її накачували наркотиками, змушували діяти проти її волі, заважали вийти заміж та мати більше дітей.

Фанати співачки спочатку були переконані, що її утримують під опікою насильно. Пізніше співачка вибачилася у своїх шанувальників, пояснивши, чому вона весь час намагалася здаватися щасливою.

Варто додати, що коли співачка стала вільнішою у своїх діях та словах, на особистій сторінці у соціальній мережі знаменитість почала публікувати досить відверті кадри.