Бросил россиянку ради молодой модели: как выглядит вероятная избранница Джонни Деппа

Пару заметили в одних и тех же местах

Известному американскому актеру Джонни Деппу некоторое время приписывали роман с российской моделью Юлией Власовой. Однако, похоже, актер нашел замену гражданке страны-агрессорки, которая молчит о войне России против Украины.

Инсайдеры сообщают, что голливудский актер находится в романтических отношениях с испанской моделью Джесс Бордю, пишет The Daily Mail. Среди интересов девушки — музыка, мода, кино.

Отмечается, что Бордю сотрудничает с компанией Dior, как и Депп. Также оба проживают в Лондоне. В инстаграме девушка позиционирует себя как кинорежиссер, публицист, фотограф и режиссер.

Фото из инстаграма Джесс Бордю

Интересно, что Джесс примерила образ персонажа, которого играл актер – Вилли Вонку. Также она приходила на его концерт и снимала видео, где поздравляет Деппа с днем рождения.

Модель и актер посещали одни и те же места одновременно. В частности, речь идет о кинофестивале в Севилье и поездке в Сан-Себастьян.

Фото из инстаграма Джесс Бордю

Представители знаменитости отрицали его роман с испанской моделью. К тому же они опровергли, что Депп был в отношениях с россиянкой.

"Модель не ездила с нами в Севилью или Сан-Себастьян. Она не имеет связи с Джонни. Он наслаждается одинокой жизнью, ни с кем не встречается", — ответили представители.

Отметим, что летом 2024 появились слухи, что Джонни Депп закрутил роман с российской моделью Юлией Власовой. Их впервые заметили на вертолетной площадке в Лондоне. Девушка распространяла фото, на котором заметна рука актера в татуировках на ее колене.

Фото из инстаграма Юлии Власовой

Известно, что Власова родилась в российской провинции, а затем перебралась в Москву. Там она обучалась в университете международных отношений. Позже россиянка перебралась в Чехию, где открыла салон красоты.

Фото из инстаграма Юлии Власовой

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