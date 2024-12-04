Кинув росіянку заради молодої моделі: як виглядає ймовірна обраниця Джонні Деппа

Пару помітили в одних і тих самих місцях

Відомому американському актору Джонні Деппу певний час приписували роман з російською моделлю Юлією Власовою. Однак, схоже, актор знайшов заміні громадянці країни-агресорки, яка мовчить про війну Росії проти України.

Інсайдери повідомляють, що голлівудський актор пебуває в романтичних стосунках із іспанською моделлю Джесс Бордю, пише The Daily Mail. Серед інтересів дівчини — музика, мода, кіно.

Зазначається, що Бордю співпрацює з компанією Dior, як і Депп. Також обоє проживають у Лондоні. В інстаграмі дівчина позицінує себе як кінорежисер, публіцист, фотограф і режисер.

Фото з інстаграму Джесс Бордю

Цікаво, що Джесс приміряла образ персонажа, якого грав актор — Віллі Вонку. Також вона приходила на його концерт і знімала відео, в якому вітає Деппа з днем народження.

Модель і актор відвідували одні й ті самі місця одночасно. Зокрема, йдеться про кінофестиваль в Севільї та поїздку до Сан-Себастьяну.

Фото з інстаграму Джесс Бордю

Натомість представники знаменитості заперечили його роман з іспанською моделлю. До того ж вони спростували, що Депп був у стосунках із росіянкою.

"Модель не їздила з нами до Севільї чи Сан-Себастьяна. Вона не має зв'язку з Джонні. Він насолоджується самотнім життям, ні з ким не зустрічається", — відповіли представники.

Зазначимо, що влітку 2024 року з'явилися чутки, що Джонні Депп закрутив роман з російською моделлю Юлією Власовою. Їх вперше помітили на вертолітному майданчику у Лондоні. Дівчина поширювала фото, на якому помітно руку актора у татуюваннях на її коліні.

Фото з інстаграму Юлії Власової

Відомо, що Власова народилася у російській провінції, а згодом перебралась до Москви. Там вона навчалась в університеті міжнародних відносин. Пізніше росіянка перебралась у Чехію, де відкрила салон краси.

Фото з інстаграму Юлії Власової

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