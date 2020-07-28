Выступал более 50 часов: ярый фанат Элвиса Пресли установил новый мировой рекорд

52-летний поклонник Элвиса Пресли из Норвегии установил новый мировой рекорд по самому длительному исполнению песен "короля рок-н-ролла".

Хеннинг Бьернстад из Норвегии, выступающий под псевдонимом Kjell Elvis, провел на сцене 50 часов, 50 минут и 50 секунд.

За все время выступления певец мог делать 5-минутные перерывы каждый час или "собирать" их для более длительной паузы. По завершению своего немного больше чем двухдневного "марафона" Хеннинг признался, что вряд ли сможет повторить его когда-нибудь.

За выступлением Бьернстада постоянно следили диетолог и врач, которые регулярно давали ему горячую воду с медом и лимоном. Отметим, что артист отказался от кофе, а вместо этого употреблял смузи и фруктовые батончики для поддержания голоса.

Ранее, Ханнинг уже пытался установить рекорд - в 2003 году он выступал без перерыва 26 часов. А на еще один многочасовой концерт он решился после того, как в 2004-м немецкий певец Томас Гаэтже стал рекордсменом с результатом 43 часа, 11 минут и 11 секунд.