Скачать
Вторник, 28.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав: Украина в списке стран из "красной зоны" по распространению коронавируса
Минздрав: Украина в списке стран из "красной зоны" по распространению коронавируса
На ходу спрыгнули в воду: В Киеве подростки катались на крыше метро
На ходу спрыгнули в воду: В Киеве подростки катались на крыше метро
Луческу возложил цветы памятнику Лобановского (Фото)
Луческу возложил цветы памятнику Лобановского (Фото)
Show Must Go On: работа над новым сезоном МастерШеф Аматоры уже началась
Show Must Go On: работа над новым сезоном МастерШеф Аматоры уже началась

Выступал более 50 часов: ярый фанат Элвиса Пресли установил новый мировой рекорд

Выступал более 50 часов: ярый фанат Элвиса Пресли установил новый мировой рекорд
18:53 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: facebook
52-летний поклонник Элвиса Пресли из Норвегии установил новый мировой рекорд по самому длительному исполнению песен "короля рок-н-ролла".

Хеннинг Бьернстад из Норвегии, выступающий под псевдонимом Kjell Elvis, провел на сцене 50 часов, 50 минут и 50 секунд. 

За все время выступления певец мог делать 5-минутные перерывы каждый час или "собирать" их для более длительной паузы. По завершению своего немного больше чем двухдневного "марафона" Хеннинг признался, что вряд ли сможет повторить его когда-нибудь.

За выступлением Бьернстада постоянно следили диетолог и врач, которые регулярно давали ему горячую воду с медом и лимоном. Отметим, что артист отказался от кофе, а вместо этого употреблял смузи и фруктовые батончики для поддержания голоса.

Все будет, но позже: выход нового альбома Кэти Перри отложен

Ранее, Ханнинг уже пытался установить рекорд - в 2003 году он выступал без перерыва 26 часов.  А на еще один многочасовой концерт он решился после того, как в 2004-м немецкий певец Томас Гаэтже стал рекордсменом с результатом 43 часа, 11 минут и 11 секунд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рекорд, Музыка, Элвис Пресли, Певец.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
02 Иран вывел в Ормузский пролив копию американского авианосца (Фото)
03 Маска, убивающая коронавирус: ученые поделились новыми разработками
04 Итоги 27 июля: Маска убивающая COVID-19 и штраф за пропаганду гомосексуализма в Украине
05 "Не мучьте меня": основная соперница Лукашенко на выборах со второй попытки ответила на вопрос чей Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко заявил, что &quot;на ногах&quot; перенес COVID-19
Лукашенко заявил, что "на ногах" перенес COVID-19
Президент назначил посла Украины в Боснии и Герцеговине
Президент назначил посла Украины в Боснии и Герцеговине
Президент отменил визы для китайских туристов
Президент отменил визы для китайских туристов
Безопасный и эффективный: создан новый антисептик для рук из кукурузы
Безопасный и эффективный: создан новый антисептик для рук из кукурузы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь