Укр

"Хотел быть крутым": мать Коли Харьковского впервые допросили после "мажорного" ДТП

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Марина предполагает, что они с мужем, видимо, не пользовались авторитетом у сына, раз такое произошло Новость обновлена 26 ноября 2021, 09:04
Марина предполагает, что они с мужем, видимо, не пользовались авторитетом у сына, раз такое произошло

Мама 16-летнего подростка говорит, что их жизнь разделилась на "до" и "после", а ее дети бояться ходить в школу

Спустя месяц после смертельной аварии на проспекте Гагарина в Харькове, которую в сети именуют "мажорной" ДТП с 16-летним Колей Харьковским, следователям удалось допросить его мать Марину Дегтярь.

По словам женщины, которую цитирует "Суспiльне", в момент трагедии, в которой погиб водитель Игорь Носов, она была на заработках в Германии, куда увезла все документы и ключи на отремонтированный и недавно купленный "Инфинити". 

Марина говорит, что у них обычная среднестатистическая семья, однако Колю могло тянуть к более высокому социальному уровню. По ее словам, у него и в окружении были все "на машинах", и Коля тоже хотел быть "крутым".

Мама подозреваемого говорит, что с детства парень рос гиперактивным и уже имел проблемы с законом (стрельба в супермаркете 2 года назад — ред), за которую он имеет условный срок. Однако и до этого инцидента, и после семья якобы уделяла Коле особое внимание. 

"Мы посещали психолога, пытались насытить его жизнь разными видами спорта, отдыхом. Где-то не успели присмотреть, что-то не сделали, но идеальных нет родителей. После этого события, когда он получил условный срок, мы посещали психолога, все соцслужбы посещали нас, он занимался иппотерапией, я пыталась не потерять связь, быть другом. В 16 лет контролировать его тотально невозможно, например, Instagram, разные социальные сети… Где та граница между семейным насилием и доверием? Я пыталась сделать так, чтобы дети знали, что я их услышу", — говорит Марина, уверяя, что готова понести наказание в суде и уже несет его в жизни, так как двое ее младших сыновей бояться ходить в школу и жизнь разделилась на "до" и "после".

С Колей, который сейчас находится в СИЗО, Марине встретиться пока не удалось. Она предполагает, что родители, видимо, не пользовались у сына авторитетом, раз такое случилось.

Напомним, резонансное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской произошло 26 октября. Вылетев на красный свет, Infiniti врезалась в Chevrolet со стороны водителя, что привело к смерти последнего. Снимки с места происшествия доказывают, что столкновение имело разрушительную силу — обломки автомобилей раскидало на несколько десятков метров в стороны.

Теги:
#ДТП #Харьков #Коля Харьковский
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