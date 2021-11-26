"Хотів бути крутим": мати Колі Харківського вперше допитали після "мажорної" ДТП

Мама 16-річного підлітка каже, що їхнє життя розділилося на "до" та "після", а її діти бояться ходити до школи

Через місяць після смертельної аварії на проспекті Гагаріна в Харкові, яку в мережі називають "мажорною" ДТП із 16-річним Колею Харківським, слідчим вдалося допитати його матір Марину Дегтяр.

За словами жінки, яку цитує "Суспiльне", у момент трагедії, в якій загинув водій Ігор Носов, вона була на заробітках у Німеччині, куди відвезла всі документи та ключі на відремонтований та нещодавно куплений "Інфініті".

Марина каже, що у них звичайна середньостатистична родина, проте Колю могло тягнути до вищого соціального рівня. За її словами, у нього та в оточенні були всі "на машинах", і Коля теж хотів бути "крутим".

Мама підозрюваного каже, що з дитинства хлопець ріс гіперактивним і вже мав проблеми із законом (стрілянина у супермаркеті 2 роки тому — ред), за яку він має умовний термін. Однак і до цього інциденту, і після сім’я нібито приділяла Колі особливу увагу.

“Ми відвідували психолога, намагалися наситити його життя різними видами спорту, відпочинком. Він займався іпотерапією, я намагалася не втратити зв’язок, бути другом... У 16 років контролювати його тотально неможливо, наприклад, Instagram, різні соціальні мережі... Я намагалася зробити так, щоб діти знали, що я їх почую", — каже Марина, запевняючи, що готова понести покарання в суді і вже несе його в житті, тому що двоє її молодших синів боятися ходити до школи і життя розділилося на "до" та "після".

З Колею, який зараз перебуває у СІЗО, Марині зустрітися наразі не вдалося. Вона припускає, що батьки, мабуть, не мали у сина авторитету, раз таке сталося.

Нагадаємо, резонансна ДТП на перехресті Гагаріна та Одеської сталася 26 жовтня. Вилетівши на червоне світло, Infiniti врізалася в Chevrolet з боку водія, що призвело до смерті останнього. Знімки з місця події доводять, що зіткнення мало руйнівну силу – уламки автомобілів розкидало на кілька десятків метрів убік.