В секторе с минимальным уровнем безопасности: как Зайцева отбывает наказание за смертельное ДТП

У Зайцевой в исправительном центре оказались весьма комфортные условия.

Елена Зайцева, которая в 2017 году устроила резонансное ДТП в Харькове, в настоящее время отбывает наказание в секторе с минимальным уровнем безопасности.

Об этом рассказала изданию OBOZREVATEL руководительница Покровского исправительного центра №79 (Днепропетровская область) Инна Мицюк.

Она рассказала, что в этом секторе есть свой прогулочный дворик, комната для приема пищи, душевая комната и другое. Право свободного перемещения у осужденных есть лишь в пределах дворика, в остальных случаях их сопровождают младшие инспектора.

В настоящее время там кроме Зайцевой находятся еще 11 женщин, большинство из них тоже отбывают срок за ДТП.

При этом, отбывающим наказание запрещено иметь при себе телефоны. Переговоры с родственниками проходят в дежурной части под присмотром руководства. Там же им разрешают выйти в интернет, чтобы связаться с родней через Skype или посмотреть новостные ресурсы. А вот соцсети для них под запретом.

Мицюк говорит, что Зайцева с еще одной девушкой работают на участке украинского вышивания. Впрочем, она говорит, что осужденные могут отказаться от этого, но в секторе Зайцевой работают почти все, кроме двух женщин пенсионного возраста.

Из получаемой зарплаты идут отчисления на компенсации пострадавшим, кроме того из этих денег удерживаются налоги, а также высчитываются расходы за коммунальные услуги и питание.

В зависимости от стоимости произведенного изделия, зарплата Зайцевой колеблется в районе 1800 — 3000 гривен в месяц, говорит Мицюк. Именно этим и определяется то, почему компенсационные выплаты потерпевшим настолько низкие.

"Практически вся зарплата осужденного идет на эти выплаты. Ведь Зайцева уехала не на золотые прииски", — сказала она.

Что касается личных встреч, то Зайцева регулярно встречается со своей мамой и реже с бабушкой. Друзей в центре у нее нет. Мицюк говорит, что здесь их быть и не может.

При этом к ней там не относятся как к "мажорке", поскольку большинство из заключенных получили срок за такие же преступления.

Напомним, ранее мать погибшего в ДТП мужчины рассказала, что от Зайцевой ей иногда приходят компенсации в размере 30-40 гривен, с которых к тому же удерживаются налоги. Да и приходят они раз в два-три месяца.