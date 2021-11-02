У секторі із мінімальним рівнем безпеки: як Зайцева відбуває покарання за смертельну ДТП

У Зайцевої у виправному центрі виявилися дуже комфортні умови.

Олена Зайцева, яка у 2017 році влаштувала резонансну ДТП у Харкові, наразі відбуває покарання у секторі з мінімальним рівнем безпеки.

Про це розповіла виданню OBOZREVATEL керівниця Покровського виправного центру №79 (Дніпропетровська область) Інна Міцюк.

Вона розповіла, що в цьому секторі є свій прогулянковий дворик, кімната для їди, душова кімната та інше. Право вільного переміщення в засуджених є лише межах дворика, інших випадках їх супроводжують молодші інспектори.

Наразі там окрім Зайцевої перебувають ще 11 жінок, більшість із них теж відбувають термін за ДТП.

При цьому тим, хто відбуває покарання, заборонено мати при собі телефони. Переговори із родичами відбуваються у черговій частині під наглядом керівництва. Там же їм дозволяють вийти в інтернет, щоб зв’язатися з ріднею через Skype або переглянути ресурси новин. А ось соцмережі для них під забороною.

Міцюк каже, що Зайцева із ще однією дівчиною працюють на ділянці українського вишивання. Втім, вона каже, що засуджені можуть відмовитись від цього, але в секторі Зайцевої працюють майже всі, окрім двох жінок пенсійного віку.

З зарплати, що отримується, йдуть відрахування на компенсації потерпілим, крім того, з цих грошей утримуються податки, а також вираховуються витрати за комунальні послуги та харчування.

Залежно від вартості виробленого виробу зарплата Зайцевої коливається в районі 1800 — 3000 гривень на місяць, каже Міцюк. Саме цим і визначається те, чому компенсаційні виплати потерпілим є настільки низькими.

"Практично вся зарплата засудженого йде на ці виплати. Адже Зайцева поїхала не на золоті копальні", — сказала вона.

Щодо особистих зустрічей, то Зайцева регулярно зустрічається зі своєю мамою і рідше з бабусею. Друзів у центрі вона не має. Міцюк каже, що тут їх бути не може.

При цьому до неї там не ставляться як до "мажорки", оскільки більшість з ув’язнених отримали термін за такі самі злочини.

Нагадаємо, раніше мати загиблого у ДТП чоловіка розповіла, що від Зайцевої їй іноді приходять компенсації у розмірі 30-40 гривень, з яких до того ж утримуються податки. Та й приходять вони раз на два-три місяці.