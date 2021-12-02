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Кернес та силовики: з’явилися нові подробиці про батьків Колі Харківського

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
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Микола Харківський Новина оновлена 02 грудня 2021, 16:30
Микола Харківський

Юрій Сапронов упевнений, що підліток сяде у в’язницю

Мати 16-річного Миколи Харківського, який нещодавно дав зізнання у справі про смертельну ДТП у Харкові, причетна до колекторної діяльності. Таку інформацію в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" озвучив Юрій Сапронов – харківський бізнесмен, який ініціював після низки резонансних аварій у місті громадську організацію "Безпечний Харків".

За його словами, батьки підозрюваного – мама Марина Дігтяр та тато Михайло Харківський – це "дуже непрості люди". Тато, який займається торгівлею м’ясом, наприклад, був знайомий з ексмером Харкова, нині покійним Геннадієм Кернесом. Як каже Сапронов, не кожен "м’ясник центрального ринку" може легко зайти до кабінету міського голови.

"А мама... Це багато років колекторська фірма. Ви знаєте, що таке вибивання боргів. Це означає, що всіх силовиків добре знає багато років", — розповів Сапронов.

У зв’язку з цим, на думку бізнесмена, був ризик, що неповнолітній водій "Інфініті" може уникнути покарання. Але зараз Сапронов упевнений, що Микола отримає реальний термін.

Батьків Колі Харківського, вважає харків’янин, необхідно окремо притягнути до відповідальності. Такий прецедент може стати чи не першим в історії судової практики в Україні.

На думку Сапронова, батьки, ймовірно, отримають і своє покарання. Бізнесмен припускає, що їх навряд чи відправлять за ґрати, а ось дати умовний термін і забезпечити розголос — можуть.

"Й інші мами з татами почнуть думати, можливо", — додав Сапронов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мама Колі Харківського Марина Дегтяр уперше після страшної аварії виступила із заявою у ЗМІ. За її словами, у момент ДТП вона перебувала на заробітках у Німеччині. Свою сім’ю жінка вважає звичайнісінькою і середньостатистичною. Але припускає, що син хотів більш забезпеченого життя.

Теги:
#Юрій Сапронов #Батьки
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