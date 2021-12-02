"Такого в истории Украины еще не было": бизнесмен Сапронов рассказал, чего добивается в деле Коли Харьковского
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Отвечать за преступление должен не только подросток, но и его родители
Известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов хочет, чтобы в деле о смертельном ДТП с Infiniti в Харькове к ответственности привлекли не только 16-летнего водителя Колю Харьковского, но и его родителей.
Об этом предприниматель высказался в эксклюзивном интервью для "Телеграфа".
Он пояснил, что была опасность, что сам Николай как несовершеннолетний может попасть под амнистию, приуроченную к 30-летию Украины, которое отмечается весь 2021 год.
"Но уже нардепы навели резкость, зал точно поддержит поправку в закон", — подчеркнул Сапронов, пояснив, что дело контролирует глава правоохранительного комитета Рады и харьковские депутаты.
Однако есть нюанс, что именно в этом деле к ответственности хотят привлечь и родителей Николая, — мама Марина Дегтярь и папа Михаил Харьковский тоже, по мнению бизнесмена, должны отвечать.
"Такого еще в истории Украины не было. Хотим создать этот прецедент в Харькове. Думаю, что привлекут. Не думаю, что посадят, но условный срок и огласку точно получат. И другие мамы с папами начнут думать, может быть", — объяснил он.
Как сообщал "Телеграф", вечером 26 октября на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда в Харькове Infiniti на огромной скорости влетел в поток машин, которые только-только начали двигаться на "зеленый" сигнал светофора и протаранил Chevrolet со стороны водителя, который впоследствии скончался на месте.
За рулем авто был 16-летний Коля Харьковский, который ранее уже попадал под прицел правоохранителей, когда стрелял в супермаркете.
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