"Такого в истории Украины еще не было": бизнесмен Сапронов рассказал, чего добивается в деле Коли Харьковского

Отвечать за преступление должен не только подросток, но и его родители

Известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов хочет, чтобы в деле о смертельном ДТП с Infiniti в Харькове к ответственности привлекли не только 16-летнего водителя Колю Харьковского, но и его родителей.

Об этом предприниматель высказался в эксклюзивном интервью для "Телеграфа".

Он пояснил, что была опасность, что сам Николай как несовершеннолетний может попасть под амнистию, приуроченную к 30-летию Украины, которое отмечается весь 2021 год.

"Но уже нардепы навели резкость, зал точно поддержит поправку в закон", — подчеркнул Сапронов, пояснив, что дело контролирует глава правоохранительного комитета Рады и харьковские депутаты.

Однако есть нюанс, что именно в этом деле к ответственности хотят привлечь и родителей Николая, — мама Марина Дегтярь и папа Михаил Харьковский тоже, по мнению бизнесмена, должны отвечать.

"Такого еще в истории Украины не было. Хотим создать этот прецедент в Харькове. Думаю, что привлекут. Не думаю, что посадят, но условный срок и огласку точно получат. И другие мамы с папами начнут думать, может быть", — объяснил он.

Как сообщал "Телеграф", вечером 26 октября на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда в Харькове Infiniti на огромной скорости влетел в поток машин, которые только-только начали двигаться на "зеленый" сигнал светофора и протаранил Chevrolet со стороны водителя, который впоследствии скончался на месте.

За рулем авто был 16-летний Коля Харьковский, который ранее уже попадал под прицел правоохранителей, когда стрелял в супермаркете.