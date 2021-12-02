"Такого в історії України ще не було": бізнесмен Сапронов розповів, чого домагається у справі Колі Харківського

Відповідати за злочин має не лише підліток, а й його батьки

Відомий харківський бізнесмен Юрій Сапронов хоче, щоб у справі про смертельну ДТП з Infiniti у Харкові до відповідальності притягнули не лише 16-річного водія Колю Харківського, а й його батьків.

Про це підприємець висловився в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

Він пояснив, що була небезпека, що сам Микола як неповнолітній може потрапити під амністію, присвячену 30-річчю України, яке відзначається весь 2021 рік.

"Але вже нардепи навели різкість, зал точно підтримає поправку до закону", — наголосив Сапронов, пояснивши, що справу контролює голова правоохоронного комітету Ради та харківські депутати.

Проте є нюанс, що саме у цій справі до відповідальності хочуть притягнути і батьків Миколи, — мама Марина Дігтяр та тато Михайло Харківський також, на думку бізнесмена, мають відповідати.

"Такого ще в історії України не було. Хочемо створити цей прецедент у Харкові. Думаю, що притягнуть. Не думаю, що посадять, але умовний термін і розголос точно отримають. І інші мами з татками почнуть думати, може бути", — пояснив він.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 26 жовтня на перетині Гагаріна та Героїв Сталінграда в Харкові Infiniti на величезній швидкості влетів у потік машин, які тільки-но почали рухатися на "зелений" сигнал світлофора і протаранив Chevrolet з боку водія, який згодом помер на місці.

За кермом авто був 16-річний Коля Харківський, котрий раніше вже потрапляв під приціл правоохоронців, коли стріляв у супермаркеті.