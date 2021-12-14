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Експерти з’ясували, з якою швидкістю гнав по Харкову 16-річний "мажор" у момент смертельної ДТП

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Infiniti після ДТП у жовтні
Infiniti після ДТП у жовтні

До цього експертиза також перевіряла осудність Харківського і чи мали авто проблеми з гальмами.

У справі Миколи Харківського, якого звинувачують у скоєнні ДТП у Харкові зі смертельним наслідком, продовжуються експертизи. Після ДНК тесту, який підтвердив, що за кермом знаходився саме підліток, він визнав свою провину. Тепер фахівці встановили швидкість, з якою їхало авто.

Про це повідомив захисник постраждалої сторони Ігор Черняк.

За його даними, зіткнення Infiniti і Chevrolet сталося, коли перша машина розвинула швидкість 180 км на годину.

Нагадаємо, аварія сталася ще у жовтні та забрала життя чоловіка-водія другого авто. Окрім Миколи Харківського у машині були й інші молоді люди, які потрапили до лікарні.

Спочатку хлопець казав, що нічого не пам’ятає, але потім зізнався. Його також перевірили на осудність — експертиза довела оцінку своїх дій під час ДТП.

Аварія у Харкові викликала громадський осуд та дискусію про безпечне керування в місті. Окрім самого водія, хочуть також покарати його батьків.

Як писав "Телеграф", група харківських бізнесменів та громадських діячів об’єдналися, щоб надавати допомогу постраждалим у подібних аваріях.

Теги:
#ДТП #Харків #Експертиза #Швидкість
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