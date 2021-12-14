Укр

Эксперты выяснили, с какой скоростью гнал по Харькову 16-летний "мажор" в момент смертельного ДТП

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Infiniti после ДТП в октябре Новость обновлена 14 декабря 2021, 08:08
Infiniti после ДТП в октябре

До этого экспертиза также проверяла вменяемость Харьковского и были ли у авто проблемы с тормозами.

В деле Николая Харьковского, который обвиняется в совершении ДТП в Харькове со смертельным исходом, продолжаются экспертизы. После ДНК теста, который подтвердил, что за рулем находился именно подросток, он признал свою вину. Теперь специалисты установили скорость, с которой ехало авто.

Об этом сообщил защитник пострадавшей стороны Игорь Черняк.

По его данным столкновение Infiniti и Chevrolet произошло, когда первая машина развила скорость 180 км в час.

Напомним, авария произошла еще в октябре и унесла жизнь мужчины-водителя второго авто. Кроме Николая Харьковского в машине были и другие молодые люди, которые попали в больницу.

Поначалу парень говорил, что ничего не помнит, но затем признался. Его также проверили на вменяемость — экспертиза доказала оценку своих действий во время ДТП.

Авария в Харькове вызвала общественное порицание и дискуссию о безопасном вождении в городе. Кроме самого водителя, хотят также наказать и его родителей.

Как писал "Телеграф", группа харьковских бизнесменов и общественных деятелей объединились, чтобы оказывать помощь пострадавшим в подобных авариях.

Теги:
#ДТП #Харьков #Экспертиза #Скорость #Коля Харьковский
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