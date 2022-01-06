Укр

"Если бы Коля не врезался, он бы просто не доехал": адвокат 16-летнего "мажора" странно высказалась о погибшем в ДТП

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Коля уже был судим за стрельбу по людям, спустя два года по его вине случилась смертельная авария Новость обновлена 06 января 2022, 16:08
Коля уже был судим за стрельбу по людям, спустя два года по его вине случилась смертельная авария

Адвокат подростка сказала, что ранее ее подзащитного преподносили чуть ли не как Чикатило, однако выяснилась новая деталь

Адвокат Николая Харьковского — 16-летнего подростка, который будучи за рулем Infiniti устроил резонансное ДТП на Гагарина в Харькове, — сделала громкое заявление. По словам юриста Инны Даниловой, погибший в результате аварии водитель Chevrolet Игорь Носов в тот роковой вечер якобы был пьян: мол, в его крови нашли 3,65 промилле алкоголя. И даже если бы Коля не врезался в его авто, продолжает защитница, "он бы просто не доехал".

Об этом Инна Данилова рассказала сайту Newsroom.

По словам адвоката, информацию о том, что Игорь Носов якобы был выпившим, потерпевшие скрывали. Однако, согласно материалам дела, говорит Данилова, там указаны две причины летального исхода: телесные повреждения после аварии, а также алкогольная интоксикация.

"Все это время моего подзащитного преподносили чуть ли не как Чикатило. Хотя он несовершеннолетний без жизненного опыта, совершивший глупую ошибку. А ведь в это же время взрослый человек сел за руль в таком состоянии, ведь это почти 4 промилле — смертельная доза, — говорит Инна Данилова. — Конечно, гибель человека — это страшная трагедия. Но в этом случае, если бы Николай не врезался в него, он бы просто не доехал".

Интересно, что дело о ДТП со смертельным исходом в Харькове, в котором обвиняют Николая Харьковского, будет рассматривать знакомая ему судья, которая приговорила парня к условному заключению за стрельбу по людям из пневматического оружия.

Напомним, трагедия на Гагарина случилась 26 октября. Подросток за рулем родительской машины Infiniti влетел в другое авто Chevrolet. Водитель Игорь Носов погиб, а находящиеся внутри внедорожника друзья Коли получили тяжелые травмы. Удар был такой силы, что машины разбросало по дороге. Находящегося за рулем опознали как Николая Харьковского. У парня уже была судимость от 2021 года за нападение на людей с травматическим оружием, которое произошло еще в 2019 году — ему тогда было всего 14.

Теги:
#ДТП #Харьков #Мажор #Коля Харьковский
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