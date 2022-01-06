"Если бы Коля не врезался, он бы просто не доехал": адвокат 16-летнего "мажора" странно высказалась о погибшем в ДТП

Адвокат подростка сказала, что ранее ее подзащитного преподносили чуть ли не как Чикатило, однако выяснилась новая деталь

Адвокат Николая Харьковского — 16-летнего подростка, который будучи за рулем Infiniti устроил резонансное ДТП на Гагарина в Харькове, — сделала громкое заявление. По словам юриста Инны Даниловой, погибший в результате аварии водитель Chevrolet Игорь Носов в тот роковой вечер якобы был пьян: мол, в его крови нашли 3,65 промилле алкоголя. И даже если бы Коля не врезался в его авто, продолжает защитница, "он бы просто не доехал".

Об этом Инна Данилова рассказала сайту Newsroom.

По словам адвоката, информацию о том, что Игорь Носов якобы был выпившим, потерпевшие скрывали. Однако, согласно материалам дела, говорит Данилова, там указаны две причины летального исхода: телесные повреждения после аварии, а также алкогольная интоксикация.

"Все это время моего подзащитного преподносили чуть ли не как Чикатило. Хотя он несовершеннолетний без жизненного опыта, совершивший глупую ошибку. А ведь в это же время взрослый человек сел за руль в таком состоянии, ведь это почти 4 промилле — смертельная доза, — говорит Инна Данилова. — Конечно, гибель человека — это страшная трагедия. Но в этом случае, если бы Николай не врезался в него, он бы просто не доехал".

Интересно, что дело о ДТП со смертельным исходом в Харькове, в котором обвиняют Николая Харьковского, будет рассматривать знакомая ему судья, которая приговорила парня к условному заключению за стрельбу по людям из пневматического оружия.

Напомним, трагедия на Гагарина случилась 26 октября. Подросток за рулем родительской машины Infiniti влетел в другое авто Chevrolet. Водитель Игорь Носов погиб, а находящиеся внутри внедорожника друзья Коли получили тяжелые травмы. Удар был такой силы, что машины разбросало по дороге. Находящегося за рулем опознали как Николая Харьковского. У парня уже была судимость от 2021 года за нападение на людей с травматическим оружием, которое произошло еще в 2019 году — ему тогда было всего 14.