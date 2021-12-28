"Приїжджали зі зброєю, обіцяли покалічити": скандальний блогер Вітос виявився захисником нелегальних автоперегонів у Дніпрі

У Дніпрі протягом багатьох років проводилися нелегальні вуличні автоперегони, які докучали місцевим жителям, але ігнорувалися правоохоронцями

Історія з плювком в обличчя поліцейському, що трапилася у Харкові на початку грудня, швидко зробила відомим на всю країну 37-річного жителя Дніпра Віталія Санжакова – блогера на прізвисько Вітос, автора ютуб-каналу "VitosDnepr". Через кілька днів популярності додав сюжет Національної поліції про затримання Вітоса на Дніпропетровщині для оголошення йому підозри в загрозі насильства щодо поліцейського.

Спецназ – не одинак-патрульний: діяли жорстко, не церемонячись, як надалі заявив його адвокат, — ударили головою об машину, облили водою та утримували на холодній землі. А в машині, за повідомленням правоохоронців, знайшли речі, якими він не мав права користуватися — заборонені для вільного використання проблискові маячки, частини форми поліції, газові балончики та два номерні знаки із прапором Євросоюзу та літерним кодом PL.

Автоперегони тривали до половини третьої ночі

З’ясувалося також, що блогер дуже прискіпливо ставився до виконання обов’язків патрульними, але сам грішив порушеннями Правил дорожнього руху: у 2019-му його зловили на перевищенні швидкості, на початку 2021-го, за даними Police Control Ukraine, він потрапив у поле зору правоохоронців перебуваючи за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

Додав "Телеграфу" інформації про Віталія Санжакова ще й його земляк Антон Хохленко, який протягом декілька років відстоював право мешканців кількох вулиць спати ночами, а не слухати рев моторів та вереск гальм стритрейсерів, які обрали для свого захоплення дорогу на околиці Дніпра. За його словами, бравий герой-блогер насправді також порушник, який брав участь в організації вуличних автоперегонів, піарив їх та організовував "дах" від поліції.

Антон Хохленко відстоював спокій жителів кількох вулиць

"Я живу в районі проспекту Металургів, у приватному секторі, — розповідає Антон Хохленко. — Протягом кількох років аж до 2017-го на наших вулицях влаштовувалися нічні автоперегони з 22-ї години ночі до половини третьої. При цьому поліція на це ніяк не реагувала і нам довелося змушувати її виконувати свої функції, ми викликали їх на місце подій, а також писали звернення та скарги за підписами громадян".

І таких звернень до поліції з підписами було чимало

Хохленко пояснив, що його будинок знаходиться за 500 метрів від проспекту, і перед ним стоїть ще низка будинків, проте від шуму, що видається стріт-рейсерами, спати мешканцям вулиці Криворізької та Володимира Корецького було неможливо. З 9 години вечора вони починають збиратися, до 3-ї години ночі роз’їжджаються.

На автоперегонах виступали танцівниці

"Там музика, мікрофони, ми чудово чуємо хто стартує, які номери машин беруть участь у заїзді, хто приїжджає першим…".

Виїзні кафе продавали алкоголь

Причому активність цих автоклубів (Антон згадує NLS і Speed motion) зростала рік у рік.

"Знаєте фільм "Форсаж"? Тут було щось подібне: для цих любителів швидкої їзди та адреналіну сюди привозили сцену, приїжджали виїзні кафе, продавалася їжа, алкоголь та наркотики, приїжджали дискотеки, танцівниці. Там уже брали гроші і за вхід, і за заїзди. Тобто, це був бізнес. Вони ж із цього і давали відкати поліції".

Поліція на виклик приїжджала та… їхала

Активна протидія жителів не сподобалася стрітрейсерам і вони стали шукати "головного активіста". За словами Антона, його роль мимоволі довелося виконувати йому, тому що люди похилого віку і жінки з дітьми боялися переслідувань, а він їм розповідав, у чому суть порушення і як правильно слід чинити.

"З боку автогонщиків на мене почали виходити люди, зокрема цей самий Вітос — Віталій Санжаков, який позиціонує себе як "хороший блогер" – поборник справедливості та законності. Свою позицію він висловив так: "Навіщо ти чіпаєш людей?". "Стоп, — заперечив я, — це хто кого чіпає? У вас проводяться нелегальні перегони, ви в них берете участь і таким чином створюєте незручності масі людей, які не мають до них жодного відношення!

На нелегальні перегони збиралися сотні людей

Тоді Хохленко вирішив з’ясувати, що то за людина – Віталій Санжаков.

"Виявляється, коли була реформа поліції, то запросили певну групу представників громадських організацій, активістів, які повинні були стежити за цією реформою, як це все минає, чого їх там навчають тощо. І ось ця людина вивчила таким чином внутрішню кухню поліції і врешті-решт завела блоги і проти них же почала воювати… Вітос створив блоги, YouTube-канал, де показував, як він воює з незаконними діями поліції, а сам при цьому порушував усі закони, які тільки можна… Знаю, що у нього дві машини було — джип якийсь і "Субару Імпреза" чорна, яку неодноразово ловили поліцейські.

Нічні автоперегони – це бізнес організаторів

"Я говорю йому: "Мені з вами складно дійти якогось консенсусу в діалозі, тому що ви публічно намагаєтеся завоювати довіру людей з позиції, що ви за закон, за порядок і т.д., а одночасно входите в змову з цими ж поліцейськими і берете участь у перегонах, і при цьому заважаєте всім мешканцям — це якось подвійно".

У результаті Хохленко з ним спілкування припинив. А ось його опонент разом із організатором нічних перегонів за рахунок своєї публічності продовжував здійснювати тиск на людину, яка відстоює свої та чужі права. "Мені як би все одно – я адвокат, мене таким не налякати. Я розумію, що таке Закон і діяв проти них відповідно до букви Закону та з урахуванням підтримки всіх мешканців, яким заважали всі ці перегони".

На думку співрозмовника, місцеве поліцейське керівництво щодо перегонів дотримувалося політики невтручання: "У нас у законодавстві є таке поняття як "мовчазна згода", коли держорган бачить порушення, але нічого не робить". Жителям довелося збирати відео- та фотофакти, погрози на свою адресу, підписи під скаргами на нічних гонщиків та пробиватися на прийом до начальників патрульної поліції, звертатися до прокуратури.

Інформацію про заїзди поширювали серед "своїх" людей

"А що робила поліція: викликаєш патрульних, вони туди приїжджають — і їдуть. Тобто, отримували кеш — і їхали. Знову в поліцію дзвонимо: "Хлопці, ви де, чому ви не закриваєте гонки у межах міста? Які можуть бути перегони, яке пияцтво, який шум посеред ночі?!".

А поліція порушень... не знаходила

Так потім поліція просто переставала брати слухавку. Дзвонять усі мешканці, сусіди – вони просто переставали брати телефонну трубку та реагувати на наші дзвінки.

Погрожували спалити машину та покалічити

Любителі адреналіну виявилися не такими вже невинними. "Попереджали — якщо ми не припинимо скаржитися, то вони нам усім влаштують безсонні ночі".

Хохленко згадує: "І вони влаштували наступний "цирк" – перекрили весь проспект Металургів, приватний сектор, їздили, шуміли, близько 500 машин. Людей, відповідно, було під тисячу. Вони з’ясовували точну мою адресу. Коли з’ясували, під’їхали до мого будинку та почали намагатися ломитися у ворота, битися машинами та мотоциклами в хвіртки і тоді ми вийшли з батьком на вулицю з ними розмовляти. На нас кричали, погрожували, обіцяли спалити машину та покалічити, казали, що життя не дадуть у цьому місті".

Анонс перегонів на Криворізькій вулиці від Вітоса

Приїжджали до будинку Хохленка щонайменше тричі. "В один із таких нальотів, коли їх було неміряно, Вітос там усе це контролював і їм розповідав, що можна до 23-ї години шуміти. Я наполягав, щоб автоблогер сам вийшов до мене і ми поспілкувалися, але йому звично говорити на камеру… Якось приїжджали до нас зі зброєю, були постріли… У мене вже був номер телефону на той момент начальника управління патрульної поліції Володимира Богоноса, і я йому прямо повідомив, що "зараз тут буде кривава бійня – всі сусіди виходять, ми виходимо, вони поприїжджали зі зброєю, ми захищатимемо свої сім’ї як можемо". І тоді Богоніс викликав сюди батальйон "Дніпро-1" на машинах, у бронежилетах, у касках, з автоматами Калашникова – і вони як миші розбігалися.

Антон Хохленко каже, що зрештою він зміг зафіксувати хоча б одного, найголовнішого організатора нелегальних перегонів — Станіслава Горбача — і залучити його до адмінвідповідальності за "дрібне хуліганство". Підтримати товариша до Ленінського районного суду Дніпропетровська ніхто не приїхав, навіть Вітос. "Думаю, що їх покриває хтось із місцевих депутатів – тому вони поводяться дуже самовпевнено. Ви ж розумієте, що безкарність породжує вседозволеність?". Рішення суду набуло чинності 20.12.2016. "Ми в суді зі Станіславом Горбачем знайшли компроміс, що я не відкриватиму на них кримінальних справ і не саджатиму, але вони їдуть з нашого району і тепер десь катаються за містом".

Організатор перегонів Станіслав Горбач запевняв, що перегони нікому не заважають

Знаючи, що нічні автогонщики є і в інших містах, Антон радить людям боротися не поодинці, а створювати ініціативну групу, писати скарги, зокрема й до прокуратури, аж до скарг президенту, тоді можна вирішити подібну ситуацію.

Лише в нашій країні можна плюнути в обличчя людині у погонах

Про стритрейсерів ЗМІ Дніпра розповідали чимало.

Сайт Gorod.dp.ua ще у 2007 році розповідав про місцевих стрітрейсерів, які скаржилися, що нема де проводити перегони. У свій час ентузіасти цього виду спорту орендували злітну смугу на аеродромі в Підгородньому, потім їм довелося змінити чимало трас. Вони б і не проти легалізуватися, ось тільки підготувати для них спеціальну трасу коштує дуже дорого.

У 2013-му в медіацентрі "Дніпро ПОСТ" відбулася прес-конференція "Як протидіяти лихацтву на дорогах?" за участю начальника ДАІ Дніпропетровська підполковника міліції Сергія Волчкова та голови Дніпропетровської міської незалежної профспілки автовласників, автоперевізників та підприємців Михайла Тонконогого.

Перегони — швидкість, адреналін та небезпека

Влітку 2017 року "Народна студія" – канал "34" поспілкувався з Антоном Хохленком, учасниками перегонів та їх організатором Станіславом Горбачем, а також із заступником начальника патрульної поліції міста Володимиром Козубом. Поліцейський наполягав на тому, що автоперегони мають бути узгоджені з міською владою, офіційно санкціоновані поліцією, а ще мають бути дозволи від Автомобільної федерації України, навіть якщо це навчально-тренувальні гонки або просто виїхати-покататися. Вулиця – це теж не місце для таких перегонів, бо там можуть опинитися інші учасники руху.

У 2018-му один із місцевих таксистів розповів журналісту "Дніпровської панорами", що щотижня в Дніпрі проходять вуличні перегони. "Щоп’ятниці ми з хлопцями збираємось в районі аеропорту та влаштовуємо імпровізований "Форсаж". Граємо на гроші, ставки бувають різними залежно від кількості учасників. Дівчата від цього у захваті", — поділився таксист.

Поліцейські на скарги відповідали відписками

Як молоді люди з крутими тачками ставляться до закону та оточуючих, можна зрозуміти по рядках пісні, що рекламує один із вищезгаданих клубів:

"Забиваючи на Правила дорожнього руху, вони мчать туди, заробити повагу…"

"Де музика, люди, від крику зносить дах… таке не забудеш – йо! – я це бачу"

"Точку призначення вибрали не відразу, щоб не спалитися мусорам-пі*ора*ам"

"Мамо, це нічні перегони, мамо, немає на нас закону"

"Педаль у підлогу …402 метри"

"Пошумимо, паци, поки місто спить…"

Що ж Вітос? На днях у Київському районному суді Харкова було ухвалено рішення про обрання блогеру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Громадськість, як це часто буває, розділилася на два табори. Одні стоять горою за Вітоса та вимагають від нього подальших "видовищ". Інші вважають, що "плівок в обличчя поліцейського, це плювок на державність, на закон, на Конституцію — і справді це заслуговує на статтю".

"Це тільки в нашій країні можна плюнути в обличчя людині в погонах, нехай спробував би в Німеччині чи США. Чому закон не захищає людей, які виконують свої службові обов’язки, і кожне бидло безкарно плюватиме в обличчя?".

"У США вже отримав би кулю".

"Плювати людині в обличчя (не має значення — поліцейський чи ні) це однозначно погано і точка. Закрити канал його (ютюб або де він там) і заборонити, ну скажімо, на ті ж 3 роки займатися будь-яким подібним блогерством, з обов’язковим видаленням вже існуючого контенту. Ось це буде для нього норм покарання".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві неадекватний водій перевищив швидкість і розбив понад десяток машин.