"Приезжали с оружием, обещали покалечить": скандальный блогер Витос оказался защитником нелегальных автогонок в Днепре

В Днепре на протяжении многих лет проводились нелегальные уличные автогонки, которые досаждали местным жителям, но игнорировались правоохранителями

История с плевком в лицо полицейскому, случившаяся в Харькове в начале декабря, быстро сделала известным на всю страну 37-летнего жителя Днепра Виталия Санжакова – блогера по прозвищу Витос, автора ютуб-канала "VitosDnepr". Спустя несколько дней известности добавил сюжет Национальной полиции о задержании Витоса в Днепропетровской области для объявления ему подозрения в угрозе насилия в отношении полицейского.

Спецназ – не одиночка-патрульный: действовали жестко, не церемонясь, как в дальнейшем заявил его адвокат, — ударили головой об машину, облили водой и удерживали на холодной земле. А в машине, по сообщению правоохранителей, нашли вещи, которыми он не имел права пользоваться — запрещенные для свободного обращения проблесковые маячки, части формы полиции, газовые баллончики и два номерных знака с флагом Евросоюза и буквенным кодом PL.

Автогонки продолжались до половины третьего ночи

Выяснилось также, что блогер очень придирчиво относился к исполнению обязанностей патрульными, но вот сам грешил нарушениями Правил дорожного движения: в 2019-м его поймали на превышении скорости, в начале 2021-го, по данным Police Control Ukraine, он попал в поле зрения правоохранителей, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Добавил "Телеграфу" информации о Виталии Санжакове и его земляк Антон Хохленко, который в течение нескольких лет отстаивал право жителей нескольких улиц спать по ночам, а не слушать рев моторов и визг тормозов стритрейсеров, избравших для своего увлечения дорогу на окраине Днепра. По его словам, бравый герой-блогер на самом деле также нарушитель, который участвовал в организации уличных автогонок, пиарил их и организовывал "крышу" от полиции.

Антон Хохленко отстаивал спокойствие жителей нескольких улиц

"Я живу в районе проспекта Металлургов, в частном секторе, — рассказывает Антон Хохленко. – В течение нескольких лет вплоть до 2017-го на наших улицах устраивались ночные автогонки с 22-х часов ночи до половины третьего. При этом полиция на это никак не реагировала, и нам пришлось заставлять ее выполнять свои функции, мы вызывали их на место событий, а также писали обращения и жалобы за подписями граждан".

И таких обращений в полицию с подписями было немало

Хохленко объяснил, что его дом находится в 500 метрах от проспекта, и перед ним стоит еще ряд домов, однако от издаваемого стрит-рейсерами шума спать жителям улицы Криворожской и Владимира Корецкого было невозможно. С 9 часов вечера они начинают собираться, к 3-м часам ночи разъезжаются.

На автогонках выступали танцовщицы

"Там музыка, микрофоны, мы прекрасно слышим кто стартует, какие номера машин участвуют в заезде, кто приезжает первым…"

Выездные кафе продавали алкоголь

Причем, активность этих автоклубов (Антон упоминает NLS и Speed motion) росла из года в год.

"Знаете фильм "Форсаж"? Тут было нечто подобное: для этих любителей быстрой езды и адреналина сюда привозили сцену, приезжали выездные кафе, продавалась еда, алкоголь и наркотики, приезжали дискотеки, танцовщицы. Там уже брали деньги и за вход, и за заезды. То есть, это был бизнес. Они ж с этого и давали откаты полиции".

Полиция на вызов приезжала и… уезжала

Активное противодействие жителей не понравилось стритрейсерам и они стали искать "главного активиста". По словам Антона, его роль поневоле пришлось исполнять ему, так как пожилые люди и женщины с детьми боялись преследований, а он им рассказывал, в чем суть нарушения и как правильно следует поступать.

"Со стороны автогонщиков на меня начали выходить люди, в частности, этот самый Витос — Виталий Санжаков, позиционирующий себя как "хороший блогер" – поборник справедливости и законности. Свою позицию он выразил так: "Зачем ты трогаешь людей?". "Стоп, — возразил я, — это кто кого трогает? У вас проводятся нелегальные гонки, вы в них участвуете и таким образом создаете неудобства массе людей, не имеющих к ним никакого отношения!".

На нелегальные гонки собирались сотни людей

Тогда Хохленко решил выяснить, что это за человек – Виталий Санжаков.

"Оказывается, когда была реформа полиции, то пригласили определенную группу представителей общественных организаций, активистов, которые должны были следить за этой реформой, как это все проходит, чему их там учат и т.д. И вот этот человек подучил таким образом внутреннюю кухню полиции и в итоге завел блоги и против них же начал воевать. Он создал блоги, YouTube-канал, где показывал, как он воюет с незаконными действиями полиции, а сам при этом нарушал все законы, которые только можно. Знаю, что у него две машины было — джип какой-то и "Субару Импреза" черная, которую неоднократно ловили полицейские".

Ночные автогонки - это бизнес организаторов

"Я говорю ему: "Мне с вами сложно прийти к какому-то консенсусу в диалоге, потому что вы публично пытаетесь завоевать доверие людей с позиции? что вы за закон, за порядок и т.д., а тут же входите в сговор с этими же полицейскими и участвуете в гонках, и при этом всем мешаете всем жильцам, это как-то двойственно".

В итоге, Хохленко с ним общение прекратил. А вот его оппонент вместе с организатором ночных гонок за счет своей публичности продолжал осуществлять давление на человека, отстаивающего свои и чужие интересы.

"Мне как бы все равно – я адвокат, меня таким не напугать. Я понимаю, что такое Закон и действовал против них в соответствии с буквой Закона и с учетом поддержки всех жильцов, которым мешали все эти гонки".

По мнению собеседника, местное полицейское руководство в отношении гонок придерживались политики невмешательства: "У нас в законодательстве есть такое понятие как "молчаливое согласие", когда госорган видит нарушение, но ничего не делает".

Жителям пришлось собирать видео- и фотофакты, угрозы в свой адрес, подписи под жалобами на ночных гонщиков и пробиваться на прием к начальникам патрульной полиции, обращаться в прокуратуру.

Информацию о заездах распространяли среди "своих" людей

"А что делала полиция: вызываешь патрульных, они туда приезжают – и уезжают. То есть, получали кэш – и уезжали. Снова в полицию звоним: "Ребята, вы где, почему вы не закрываете гонки в черте города? Какие могут быть гонки, какие пьянки, какой шум посреди ночи?!".

А полиция нарушений... не находила

Так потом полиция просто переставала брать трубку. Звонят все жильцы, соседи – они просто переставали брать телефонную трубку и реагировать на наши звонки.

Грозили спалить машину и покалечить

Любители адреналина оказались не такими уж безобидными. "Предупреждали — если мы не прекратим жаловаться, то они нам всем устроят бессонные ночи".

Хохленко вспоминает: "И они устроили следующий "цирк" – перекрыли весь проспект Металлургов, частный сектор, ездили, шумели, порядка 500 машин. Людей, соответственно, было под тысячу. Они выясняли точный мой адрес. Когда выяснили, подъехали к моему дому и начали пытаться ломиться в ворота, биться машинами и мотоциклами в калитки и тогда мы вышли с отцом на улицу с ними разговаривать. На нас кричали, угрожали, обещали спалить машину и покалечить, говорили, что жизни не дадут в этом городе".

Анонс гонок на Криворожской улице от Витоса

Приезжали к дому Хохленко минимум трижды. "В один из таких налетов, когда их было немеряно, Витос там все это контролировал и им рассказывал, что можно до 23-х часов шуметь. Я настаивал, чтобы автоблогер сам вышел ко мне и мы пообщались, но ему привычно говорить на камеру… Как-то приезжали к нам с оружием, были выстрелы… У меня уже был номер телефона на тот момент начальника управления патрульной полиции Богоноса, и я ему напрямую сообщил, что "сейчас тут будет кровавая бойня – все соседи выходят, мы выходим, они поприезжали с оружием, мы будем защищать свои семьи как можем". И тогда Богонос вызывал сюда батальон "Днепр-1" на машинах, в бронежилетах, в касках, с автоматами Калашникова – и они как мыши разбегались.

Антон Хохленко говорит, что в итоге он смог зафиксировать хотя бы одного, самого главного организатора нелегальных гонок — Станислава Горбача — и привлечь его к админответственности за "мелкое хулиганство". Поддержать товарища в Ленинский районный суд Днепропетровска суд никто не приехал, даже Витос. "Думаю, что их покрывает кто-то из местных депутатов – потому они ведут себя очень самоуверенно. Вы же понимаете, что безнаказанность порождает вседозволенность?". Решение суда вступило в законную силу 20.12.2016. "Мы в суде со Станиславом Горбачем нашли компромисс, что я не буду открывать на них уголовные дела и сажать, но они уезжают из нашего района и теперь они где-то катаются за городом".

Организатор гонок Станислав Горбач уверял, что гонки никому не мешают

Зная, что ночные автогонщики есть и в других городах, Антон советует людям бороться не поодиночке, а создавать инициативную группу, писать жалобы, в том числе и в прокуратуру, вплоть до жалоб президенту, тогда только можно решить подобную ситуацию.

Лишь в нашей стране можно плюнуть в лицо человеку в погонах

О стритрейсерах СМИ Днепра рассказывали немало.

Сайт Gorod.dp.ua еще в 2007 году рассказывал о местных стритрейсерах, которые жаловались, что негде проводить гонки. Одно время энтузиасты этого вида спорта арендовали взлетную полосу на аэродроме в Подгороднем, затем им пришлось поменять немало трасс. Они бы и не против легализоваться, вот только подготовить для них специальную трассу стоит безумно дорого.

В 2013-м в медиацентре "Днепр ПОСТ" состоялась пресс-конференция "Как противодействовать лихачеству на дорогах?" с участием начальника ГАИ Днепропетровска подполковника милиции Сергея Волчкова и председателя Днепропетровского городского независимого профсоюза автовладельцев, автоперевозчиков и предпринимателей Михаила Тонконогого.

Гонки - скорость, адреналин и опасность

Летом 2017 года "Народная студия" – канал "34" пообщался с Антоном Хохленко, участниками гонок и их организатором Станиславом Горбачем, а также с заместителем начальника патрульной полиции города Владимиром Козубом. Полицейский настаивал на том, что автогонки должны быть согласованы с городскими властями, официально санкционированы полицией, а еще должны иметься разрешения от Автомобильной федерации Украины, даже если это учебно-тренировочные гонки или просто выехать-покататься. Улица – это тоже не место для таких гонок, потому что там могут оказаться другие участники движения.

В 2018-м один из местных таксистов рассказал журналисту "Днепровской панорамы", что каждую пятницу в Днепре проходят уличные гонки. "Каждую пятницу мы с ребятами собираемся в районе аэропорта и устраиваем импровизированный "Форсаж". Играем на деньги, ставки бывают разными в зависимости от количества участников. Девушки от этого в восторге", — поделился таксист.

Полицейские на жалобы отвечали отписками

Как молодые люди с крутыми тачками относятся к закону и окружающим, можно понять по строчкам песни, рекламирующей один из вышеупомянутых клубов:

"Забивая на Правила дорожного движения, они мчат туда, заработать уважение…"

"Где музыка, люди, от крика сносит крышу… такое не забудешь – ё! – я это вижу"

"Точку назначения выбрали не сразу, чтобы не спалиться мусорам-пи*ора*ам"

"Мама, это ночные гонки, мама, нету на нас закона"

"Педаль в пол …402 метра"

"Пошумим, пацы, пока город спит…"

Что же Витос? Днями в Киевском районном суде Харькова было принято решение об избрании блогеру меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Общественность, как это часто бывает, разделилась на два лагеря. Одни стоят горой за Витоса и требуют от него дальнейших "зрелищ". Другие считают, что "плевок в лицо полицейского, это плевок на государственность, на закон, на Конституцию — и действительно это заслуживает статьи".

"Это только в нашей стране можно плюнуть в лицо человеку в погонах, пусть попробовал бы в Германии или США, почему закон не защищает людей, выполняющих свои служебные обязанности, и каждое быдло безнаказанно будет плевать в лицо".

"В США бы уже получил пулю".

"Плевать человеку в лицо (не имеет значения — полицейский или нет) это однозначно плохо и точка. Закрыть канал его (ютюб или где он там) и запретить, ну скажем, на те же 3 года заниматься любым подобным блогерством, с обязательным удалением уже существующего контента. Вот это будет для него норм наказание".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве неадекватный водитель превысил скорость и разбил более десятка машин.