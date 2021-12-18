Неадекватный водитель разнес в Киеве более 10 автомобилей и сбежал (фото и видео)

Автомобиль виновника аварии после многочисленных ударов загорелся

В Киеве случилось очередное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Camry. Водитель транспортного средства на бешеной скорости "влетел" в припаркованные автомобили, в результате чего более 10 из них получили механические повреждения.

Как сообщает издание dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети в субботу, 18 декабря, масштабная автотроща произошла этой ночью на территории жилого комплекса "Парковый", что на улице Вышгородской (массив Ветряные Горы, Подол).

Карта с отметкой, где произошла авария

Согласно имеющейся информации, водитель транспортного средства Toyota Camry вел себя неадекватно и сразу после совершения аварии с места происшествия просто сбежал, надев маску.

Очевидцы автопогрома отмечают, что в результате ДТП более десяти автомобилей были повреждены.

Авария на одной из улиц столицы

Обстоятельства аварии сейчас устанавливают представители правоохранительных органов.

Изуродованные автомобили после аварии в Киеве

Легковушка "Тойота" — участник ДТП в Киеве

Дорожно-транспортное происшествие на ул. Вышгородской

Ранее "Телеграф" писал, как в Днепре произошла смертельная авария с участием легковушки Dacia, врезавшейся в отбойник. В результате трагического происшествия погибла женщина-пассажир, а водителя пришлось вытаскивать из изуродованного авто с помощью специнструмента.