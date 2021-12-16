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Машина врезалась в отбойник и перевернулась: момент ДТП в Днепре попал на видео (кадры 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В аварии погибла молодая девушка Новость обновлена 16 декабря 2021, 08:57
В аварии погибла молодая девушка

Спасателям пришлось доставать водителя с помощью специнструмента.

В ночь на 16 декабря на Новому мосту в Днепре произошло ДТП в котором погибла женщина. Легковушка Dacia при заезде на мост врезалась в отбойник и перевернулась.

Об этом сообщает "Информатор".

Кроме водителя в машине было две пассажирки. Одна из них, 2002 года рождения погибла на месте, еще одна — девушка 18 лет в аварии уцелела.

После удара машину отбросило на перила
После удара машину отбросило на перила

Сообщается, что в результате ДТП она выпала из авто, после аварии — находилась в полицейской машине. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.

Водителя доставали спасатели
Водителя доставали спасатели

Водителя зажало в искорёженной легковушке — его около 20 минут деблокировали спасатели, 36-летний мужчина был без сознания.

Трагическое ДТП произошло около 1:45 утра. Момент аварии попал на видео.

После столкновения и переворота Dacia перекрыла пешеходную зону.

Внимание! Видео 18+ и содержит кадры с жертвой ДТП и спасательной операцией.

Ранее "Телеграф" писал про ряд ДТП с погибшими и пострадавшими. Так, в Херсоне в аварии двух авто погиб случайный прохожий — его затащило под днище машины. В Киеве внедорожник сбил пешехода на "зебре" — тело отлетело на несколько метров.

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#ДТП #Днепр #Мост
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