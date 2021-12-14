Человек оказался под днищем авто: в Херсоне произошло жуткое ДТП

Очевидцы утверждают, что из-за аварии много машин попали в пробку

Вечер вторника, 14 декабря, завершился трагедией для жителей Херсона. В результате столкновения двух автомобилей погиб минимум один пешеход — его затащило под одну из машин.

Подробности передает местный Telegram-паблик "Х***ый Херсон".

Известно, что инцидент произошел на улице Перекопской.

Улица Перекопская на карте Херсона

Один из автомобилей отделался помятым багажником, а вот вторая стала причиной смерти мужчины. Очевидцам удалось снять на видео тело, находящееся под днищем машины.

Утверждается, что от полученных травм неизвестный мужчина скончался на месте.

Сейчас с последствиями аварии пытаются разобраться правоохранители и медики. О других погибших или пострадавших не сообщается.

Известно, что из-за автокатастрофы на Перекопской образовалась внушительная пробка. Движение в этой части города слегка осложнено.

Видео с места происшествия не стоит смотреть людям с тонкой душевной организацией, поэтому мы не публикуем его на сайте. Однако если вы все же хотите ознакомиться с роликом, то можете это сделать в нашем Telegram-канале (строго 18+).

Местные жители отмечают, что проблемой аварии может стать расположение одного из местных супермаркетов, а также отсутствие необходимой дорожной разметки. Из-за этого якобы пешеходное движение на этом участке дороги весьма и весьма неконтролируемое, люди буквально выскакивают под колеса машин сами.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что ранее днем смертельная авария случилась и в Киеве, где на пешеходном переходе внедорожник буквально "отфутболил" пешехода. Тело мужчины отлетело на несколько десятков метров от автомобиля.