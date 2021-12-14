Людина опинилася під днищем авто: у Херсоні сталося страшне ДТП

Очевидці стверджують, що через аварію багато машин потрапили в пробку

Вечір вівторка, 14 грудня, завершився трагедією для мешканців Херсона. Внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув щонайменше один пішохід — його затягло під одну із машин.

Подробиці передає місцевий Telegram-паблік "Х***ый Херсон".

Відомо, що інцидент трапився на вулиці Перекопській.

Вулиця Перекопська на карті Херсона

Один із автомобілів відбувся пом’ятим багажником, а ось другий — став причиною смерті чоловіка. Очевидцям вдалося зняти на відео тіло під дном машини.

Стверджується, що від травм невідомий чоловік помер на місці.

Наразі з наслідками аварії намагаються розібратися правоохоронці та медики. Про інших загиблих чи постраждалих не повідомляється.

Відомо, що через автокатастрофу на Перекопській утворилася велика пробка. Рух у цій частині міста дещо ускладнений.

Відео з місця події не варто дивитися людям із тонкою душевною організацією, тому ми не публікуємо його на сайті. Однак якщо ви все ж таки хочете ознайомитися з роликом, то можете це зробити в нашому Telegram-каналі (лише 18+).

Місцеві жителі зазначають, що проблемою аварії може стати розташування одного з місцевих супермаркетів, а також відсутність необхідної дорожньої розмітки. Через це нібито пішохідний рух на цій ділянці дороги вельми неконтрольований, люди самі буквально вискакують під колеса машин.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що раніше вдень смертельна аварія сталася і в Києві, де на пішохідному переході позашляховик буквально "відфутболив" пішохода. Тіло чоловіка відлетіло на кількадесят метрів від автомобіля.