Тіло відлетіло за десятки метрів: у Києві сталася смертельна ДТП (ексклюзивні фото)

Очевидці аварії стверджують, що автомобіль рухався дуже швидко

У Києві пізно ввечері у понеділок, 13 грудня, сталася смертельна ДТП. Позашляховик на пішохідному переході на смерть збив пішохода.

Про це з місця події повідомив кореспондент "Телеграфу".

Відомо, що смертельний наїзд на пішохода стався на вулиці Луговій, 13, де нещодавно обладнали нову "зебру". Під колеса Jeep Cherokee потрапив 33-річний чоловік. За словами очевидців аварії, позашляховик рухався дуже швидко, однак з’ясовувати цей факт будуть правоохоронці.

Наразі можна сказати лише те, що тіло загиблого пішохода знаходилося досить далеко від автомобіля. Його відкинуло за кілька десятків метрів від місця, де ймовірно було скоєно наїзд.

Правоохоронці не коментували подію, водій позашляховика також відмовився від спілкування з пресою. Хто та якою мірою винен у тому, що сталось, встановлюватиме слідство

Jeep Cherokee збив пішохода на Луговій

Аварія сталася на новообладнаній "зебрі"

У транспортного засобу також помітні ушкодження

На місці працювали правоохоронці

Також були присутні криміналісти

Тіло після зіткнення відкинуло на кілька метрів

Загиблому пішоходу було всього 33 роки

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Раніше повідомлялося про моторошну ДТП у Луцьку, де підліток за кермом Renault Megane, пролетів на червоний сигнал світлофора та влетів у натовп пішоходів. З’ясувалося, що горе-водію всього 16 років і він навчається на першому курсі вищого професійного училища Луцька.