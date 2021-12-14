Укр

Тело улетело за десятки метров: в Киеве произошло смертельное ДТП (эксклюзивные фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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ДТП произошло на улице Луговой Новость обновлена 14 декабря 2021, 11:26
ДТП произошло на улице Луговой

Очевидцы аварии утверждают, что автомобиль двигался очень быстро

В Киеве поздно вечером в понедельник, 13 декабря, произошло смертельное ДТП. Внедорожник на пешеходном переходе насмерть сбил пешехода.

Об этом с места происшествия сообщил корреспондент "Телеграфа".

Известно, что смертельный наезд на пешехода произошел на улице Луговой, 13, где недавно оборудовали новую "зебру". Под колеса Jeep Cherokee попал 33-летний мужчина. По словам очевидцев аварии, внедорожник двигался очень быстро, однако выяснять этот факт будут правоохранители.

Пока можно сказать лишь то, что тело погибшего пешехода находилось довольно далеко от автомобиля. Его отбросило на несколько десятков метров от места, где предположительно был совершен наезд.

Правоохранители не комментировали произошедшее, водитель внедорожника также отказался от общения с прессой. Кто и в какой мере виноват в произошедшем, будет устанавливать следствие

Jeep Cherokee сбил пешехода на Луговой
Jeep Cherokee сбил пешехода на Луговой
Авария произошла на новооборудованной "зебре"
Авария произошла на новооборудованной "зебре"
У транспортного средства также заметны повреждения
У транспортного средства также заметны повреждения
На месте работали правоохранители
На месте работали правоохранители
Также присутствовали криминалисты
Также присутствовали криминалисты
Тело после столкновения отбросило на несколько метров
Тело после столкновения отбросило на несколько метров
Погибшему пешеходу было всего 33 года
Погибшему пешеходу было всего 33 года

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Ранее сообщалось о жутком ДТП в Луцке, где подросток за рулем Renault Megane, пролетел на красный сигнал светофора и влетел в толпу пешеходов. Выяснилось, что горе-водителю всего 16 лет, и он учится на первом курсе высшего профессионального училища Луцка.

Теги:
#Киев #ДТП #Смерть #Пешеход #Зебра
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