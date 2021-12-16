Машина врізалася у відбійник і перекинулася: момент ДТП у Дніпрі потрапив на відео (кадри 18+)

Рятувальникам довелося діставати водія за допомогою спецінструменту.

У ніч на 16 грудня на Новому мосту в Дніпрі сталася ДТП, в якій загинула жінка. Легковик Dacia при заїзді на міст врізався в відбійник і перекинувся.

Про це повідомляє "Інформатор".

Окрім водія у машині було дві пасажирки. Одна з них, 2002 року народження, загинула на місці, ще одна — дівчина 18 років в аварії вціліла.

Після удару машину відкинуло на перила

Повідомляється, що внаслідок ДТП вона випала з авто, після аварії – перебувала у поліцейській машині. Її госпіталізували до міської клінічної лікарні №16.

Водія діставали рятувальники

Водія затиснуло у викрученому легковику — його близько 20 хвилин деблокували рятувальники, 36-річний чоловік був непритомний.

Трагічна ДТП сталася близько 1:45 ранку. Момент аварії потрапив на відео.

Після зіткнення та перевороту Dacia перекрила пішохідну зону.

Увага! Відео 18+ та містить кадри з жертвою ДТП та рятувальною операцією.

Раніше "Телеграф" писав про низку ДТП із загиблими та постраждалими. Так, у Херсоні в аварії двох авто загинув випадковий перехожий – його затягло під днище машини. У Києві позашляховик збив пішохода на "зебрі" – тіло відлетіло на кілька метрів.