Неадекватний водій розніс у Києві понад 10 авто та втік (фото та відео)

Автомобіль винуватця аварії після численних ударів загорівся

У Києві сталася чергова дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Toyota Camry. Водій транспортного засобу на шаленій швидкості "влетів" у припарковані автомобілі, в результаті чого понад 10 з них отримали механічні пошкодження.

Як повідомляє видання dtp.kiev.ua на своїй сторінці у соцмережі в суботу, 18 грудня, масштабна автотроща трапилася цієї ночі на території житлового комплексу "Парковий", що на вулиці Вишгородській (масив Вітряні Гори, Поділ).

Карта з позначкою, де сталася аварія

Згідно з наявною інформацією, керманич транспортного засобу Toyota Camry поводив себе неадекватно та одразу після вчинення автопригоди з місця події, надівши маску, просто поїхав геть.

Очевидці автопогрому відзначають, що в результаті ДТП більше десяти автомобілів були пошкоджені.

Аварія на одній з вулиць столиці

Обставини дорожньо-транспортної пригоди зараз встановлюють представники правоохоронних органів.

Понівечені автомобілі після аварії в Києві

Легковик "Тойота" - учасник ДТП у Києві

Дорожньо-транспортна пригода на вул. Вишгородській

Раніше "Телеграф" писав, як у Дніпрі сталася смертельна аварія за участі легковика Dacia, який врізався у відбійник. В результаті трагічної події загинула жінка-пасажир, а водія довелося витягувати з понівеченого авто за допомогою спецінструменту.