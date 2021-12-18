Рус

Неадекватний водій розніс у Києві понад 10 авто та втік (фото та відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21
Аварія на Вишгородській у Києві Новина оновлена 18 грудня 2021, 10:52
Аварія на Вишгородській у Києві

Автомобіль винуватця аварії після численних ударів загорівся

У Києві сталася чергова дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Toyota Camry. Водій транспортного засобу на шаленій швидкості "влетів" у припарковані автомобілі, в результаті чого понад 10 з них отримали механічні пошкодження.

Як повідомляє видання dtp.kiev.ua на своїй сторінці у соцмережі в суботу, 18 грудня, масштабна автотроща трапилася цієї ночі на території житлового комплексу "Парковий", що на вулиці Вишгородській (масив Вітряні Гори, Поділ).

Карта з позначкою, де сталася аварія
Карта з позначкою, де сталася аварія

Згідно з наявною інформацією, керманич транспортного засобу Toyota Camry поводив себе неадекватно та одразу після вчинення автопригоди з місця події, надівши маску, просто поїхав геть.

Очевидці автопогрому відзначають, що в результаті ДТП більше десяти автомобілів були пошкоджені.

Аварія на одній з вулиць столиці
Аварія на одній з вулиць столиці

Обставини дорожньо-транспортної пригоди зараз встановлюють представники правоохоронних органів.

Понівечені автомобілі після аварії в Києві
Понівечені автомобілі після аварії в Києві
Легковик "Тойота" - учасник ДТП у Києві
Легковик "Тойота" - учасник ДТП у Києві
Дорожньо-транспортна пригода на вул. Вишгородській
Дорожньо-транспортна пригода на вул. Вишгородській

Раніше "Телеграф" писав, як у Дніпрі сталася смертельна аварія за участі легковика Dacia, який врізався у відбійник. В результаті трагічної події загинула жінка-пасажир, а водія довелося витягувати з понівеченого авто за допомогою спецінструменту.

Теги:
#Автомобіль #ДТП #Аварія #Київ
"Омікрон" ще недостатньо вивчений
Україна
Перший випадок: "Омікрон" виявили в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Омікрон" ще недостатньо вивчений
Перший випадок: "Омікрон" виявили в Україні
Дата публікації
Категорія
Олександр Гогілашвілі
Погрожуючий патрульному на блокпості Гогілашвілі розповів про бардак у МВС
Дата публікації
Категорія
В одній із областей смертність впала до 1 особи за день
Київ, Полтава, Дніпро: які регіони в зоні ризику по коронавірусу
Дата публікації
Категорія
Погода в Україні сильно погіршиться
Синоптик попередив українців про хуртовини та снігові замети
Дата публікації
Категорія
Житель Львівської області подолав коронавірус
Лише 10 випадків у світі: на Львівщині зафіксували рідкісний прояв коронавірусу