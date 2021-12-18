Неадекватний водій розніс у Києві понад 10 авто та втік (фото та відео)
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Автомобіль винуватця аварії після численних ударів загорівся
У Києві сталася чергова дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Toyota Camry. Водій транспортного засобу на шаленій швидкості "влетів" у припарковані автомобілі, в результаті чого понад 10 з них отримали механічні пошкодження.
Як повідомляє видання dtp.kiev.ua на своїй сторінці у соцмережі в суботу, 18 грудня, масштабна автотроща трапилася цієї ночі на території житлового комплексу "Парковий", що на вулиці Вишгородській (масив Вітряні Гори, Поділ).
Згідно з наявною інформацією, керманич транспортного засобу Toyota Camry поводив себе неадекватно та одразу після вчинення автопригоди з місця події, надівши маску, просто поїхав геть.
Очевидці автопогрому відзначають, що в результаті ДТП більше десяти автомобілів були пошкоджені.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди зараз встановлюють представники правоохоронних органів.
Раніше "Телеграф" писав, як у Дніпрі сталася смертельна аварія за участі легковика Dacia, який врізався у відбійник. В результаті трагічної події загинула жінка-пасажир, а водія довелося витягувати з понівеченого авто за допомогою спецінструменту.
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