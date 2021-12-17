В авто блогера из Днепра, который обплевал копа, нашли "запрещенку" (фото, видео)
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Мужчине грозит до трех лет за решеткой.
Блогеру из Днепра Виталию Санжакову, известному как Vitos Dnepr, который в начале декабря плюнул в лицо харьковскому патрульному, предъявили подозрение по статье уголовного кодекса из-за угроз или насилия по отношению к правоохранителю.
Об этом сообщила полиция Харьковщины.
Напомним, скандал разразился в Харькове когда "Мерс" без номеров остановили копы. Мужчина ругался с правоохранителями и угрожал им, затем плюнул одному из них в лицо. Санжакова сопровождали и другие люди, которые высказывали ему поддержку и снимали произошедшее на видео.
Накануне стало известно, что Санжакова якобы задержали в Новомосковске на Днепропетровщине. Как сообщает полиция, у него в авто нашли запрещенные для свободного обращения проблесковые маячки, части формы полиции, газовые баллончики и заграничные автономера. На фото видны два номерных знака с флагом Евросоюза и буквенным кодом PL.
За его поступок 37-летнему мужчине грозит лишение либо ограничение свободы сроком до трех лет.
Ранее "Телеграф" писал про киевского блогера, который пытался привести в порядок дорогу в одном из столичных районов, но наткнулся на непонимание соседей и чуть не получил удар лопатой.
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