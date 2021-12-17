В авто блогера из Днепра, который обплевал копа, нашли "запрещенку" (фото, видео)

Мужчине грозит до трех лет за решеткой.

Блогеру из Днепра Виталию Санжакову, известному как Vitos Dnepr, который в начале декабря плюнул в лицо харьковскому патрульному, предъявили подозрение по статье уголовного кодекса из-за угроз или насилия по отношению к правоохранителю.

Об этом сообщила полиция Харьковщины.

Напомним, скандал разразился в Харькове когда "Мерс" без номеров остановили копы. Мужчина ругался с правоохранителями и угрожал им, затем плюнул одному из них в лицо. Санжакова сопровождали и другие люди, которые высказывали ему поддержку и снимали произошедшее на видео.

Накануне стало известно, что Санжакова якобы задержали в Новомосковске на Днепропетровщине. Как сообщает полиция, у него в авто нашли запрещенные для свободного обращения проблесковые маячки, части формы полиции, газовые баллончики и заграничные автономера. На фото видны два номерных знака с флагом Евросоюза и буквенным кодом PL.

Предметы, которые нашли во время обыска

За его поступок 37-летнему мужчине грозит лишение либо ограничение свободы сроком до трех лет.

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