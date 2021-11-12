"Просто за**али ямы": киевский блогер ремонтировал дорогу, но соседка с лопатой ему помешала (видео)
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В Киеве противостояние между соседями помешало ремонту дороги.
Местный блогер Олисан Тимофеич, известный как batya01k, решил своими силами залатать ямы на проезжей части в частном секторе на Куреневке близ ЖК Липинка. Но его соседке это не понравилось и она решила достать асфальт из ям.
Видео конфликта блогер разместил в сторис Инстаграм.
Заложить ямы он решил из благих побуждений 11 ноября. Как отмечает мужчина, он никуда не баллотируется: "просто за**али ямы".
Когда Олисан Тимофеич закончил класть асфальт его соседка, вооружившись лопатой, пошла и достала его. По словам женщины она не может выехать из дома из-за активного трафика и эти ямы выполняли роль "лежачих полицейских".
В одной из сторис мужчина сообщил, что его соседка чуть не "дала ему лопатой по голове" и "она выезжает на Лексусе и ей поф*г".
В комментариях мнения пользователей разделились — большинство не одобрило поступок женщины.
Нашлись и те, кто поддержал ее, отметив, что на дорогах много автомобилей едущих с большой скоростью.
Ранее "Телеграф" писал про конфликт в киевской многоэтажке — женщине грозят судом из-за сильной слышимости в квартире.
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