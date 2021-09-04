Соседские войны: киевлянку третируют за ходьбу по квартире

В столице Украины живут более 2,5 млн людей и ссоры между соседями — не редкость.

В киевской многоэтажке между соседями начался конфликт — за ходьбу по квартире женщине угрожают полицией и СЭС.

Об этом киевлянка Инна Поляк написала в Facebook.

Конфликт длится уже три года.

"У меня небольшая квартира, я почти не приглашаю к себе гостей. Никогда не собираю застолья. И где там, я даже никогда не включаю ночью какие-то громкие электроприборы. Максимум электрочайник. Несколько месяцев назад соседка приходила и угрожала моей несовершеннолетний дочери, когда меня не было дома. Потому что в 17.00 ребенок посмел смеяться!", — написала женщина.

Эскалация конфликта произошла, когда к Инне приехала в гости мать. На днях ей позвонил мужчина, который представился адвокатом и начал угрожать полицией и СЭС. Отметим, что такую структуру ликвидировали. Инна публично обратилась к Союзу адвокатов Украины с просьбой дать оценку действиям коллеги.

Как рассказала женщина — в доме плохая звукоизоляция из-за того, что застройщик экономил при возведении дома. Таким образом соседям слышны даже обычные шаги. Но пока часть жителей относятся к ситуации с пониманием, соседи Инны снизу начали угрожать ей и ее ребенку судом.

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