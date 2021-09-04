Сусідські війни: киянку переслідують за ходьбу по квартирі

У столиці України живуть понад 2,5 млн людей і сварки між сусідами — не рідкість.

У київській багатоповерхівці між сусідами почався конфлікт — за ходьбу по квартирі жінці загрожують поліцією і СЕС.

Про це киянка Інна Поляк написала в Facebook.

Конфлікт триває вже три роки.

"В мене невелика квартира, я майже не запрошую до себе гостей. Ніколи не збираю застілля . Та де там, я навіть ніколи не вмикаю вночі якісь гучні електроприлади. Максимум електрочайник. Кілька місяців тому сусідка приходила і погрожувала моїй неповнолітній донці, коли мене не було вдома. Бо о 17.00 дитина посміла сміятися!", — написала жінка.

Ескалація конфлікту сталася, коли до Інни приїхала в гості мати. Днями їй зателефонував чоловік, який представився адвокатом і почав погрожувати поліцією і СЕС. Відзначимо, що таку структуру ліквідували. Інна публічно звернулася до Союзу адвокатів України з проханням дати оцінку діям колеги.

Як розповіла жінка — в будинку погана звукоізоляція через те, що забудовник економив при зведенні будинку. Таким чином сусідам чути навіть звичайні кроки. Але поки частина жителів ставляться до ситуації з розумінням, сусіди Інни знизу почали погрожувати їй та її дитині судом.

Раніше "Телеграф" писав, що в Черкасах в лікарню потрапила дитина, якому після удару головою родний не надали допомоги. Сусіди розповіли, що родина проблемна.