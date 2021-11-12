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"Просто за**али ями": київський блогер ремонтував дорогу, але сусідка з лопатою йому завадила (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Конфлікт стався поблизу ЖК Липинка Новина оновлена 12 листопада 2021, 15:56
Конфлікт стався поблизу ЖК Липинка

У Києві протистояння між сусідами завадило ремонту дороги.

Місцевий блогер Олісан Тимофєїч, відомий як batya01k, вирішив самотужки залатати ями на проїжджій частині в приватному секторі на Куренівці поблизу ЖК Липинка. Але його сусідці це не сподобалося, і вона вирішила дістати асфальт з ям.

Відео конфлікту блогер розмістив у сторіс Інстаграм.

Закласти ями він вирішив із добрих спонукань 11 листопада. Як зазначає чоловік, він нікуди не балотується: "просто за**али ями".

Коли Олісан Тимофєїч закінчив класти асфальт його сусідка, озброївшись лопатою, пішла та дістала його. За словами жінки, вона не може виїхати з дому через активний трафік і ці ями виконували роль "лежачих поліцейських".

В одній зі сторіс чоловік повідомив, що його сусідка мало не "дала йому лопатою по голові" і "вона виїжджає на Лексусі і їй поф*г".

У коментарях думки користувачів розділилися – більшість не схвалила вчинок жінки.

Знайшлися і ті, хто підтримав її, зазначивши, що на дорогах багато автомобілів, що їдуть з великою швидкістю.

Раніше "Телеграф" писав про конфлікт у київській багатоповерхівці — жінці загрожують судом через сильну чутність у квартирі.

Теги:
#Київ #Асфальт #Ремонт дороги
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