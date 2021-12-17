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В авто блогера з Дніпра, який обплював копа, знайшли "заборонку" (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Машину, в якій був блогер, обшукали Новина оновлена 17 грудня 2021, 12:43
Машину, в якій був блогер, обшукали

Чоловікові загрожує до трьох років за ґратами.

Блогеру з Дніпра Віталію Санжакову, відомому як Vitos Dnepr, який на початку грудня плюнув в обличчя харківському патрульному, пред’явили підозру за статтею кримінального кодексу через погрози або насильство щодо правоохоронця.

Про це повідомила поліція Харківщини.

Нагадаємо, скандал вибухнув у Харкові, коли "Мерс" без номерів зупинили копи. Чоловік лаявся з правоохоронцями та погрожував їм, потім плюнув одному з них в обличчя. Санжакова супроводжували й інші люди, які висловлювали йому підтримку та знімали те, що сталося на відео.

Напередодні стало відомо, що Санжакова нібито затримали у Новомосковську на Дніпропетровщині. Як повідомляє поліція, у нього в авто знайшли заборонені для вільного обігу проблискові маячки, частини форми поліції, газові балончики та закордонні автономери. На фото видно два номерні знаки з прапором Євросоюзу та літерним кодом PL.

Предмети, які знайшли під час обшуку
Предмети, які знайшли під час обшуку

За його вчинок 37-річному чоловікові загрожує позбавлення чи обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше "Телеграф" писав про київського блогера, який намагався ремонтувати дорогу в одному зі столичних районів, але натрапив на нерозуміння сусідів і мало не отримав удар лопатою.

Теги:
#Харків #Поліція #Обшук #Дніпропетровська область #Блогер
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