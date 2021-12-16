Під Дніпром затримали блогера, який плюнув у обличчя поліцейському: що сталося (фото, відео)
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Сам блогер обіцяє розкрити деталі пізніше.
Скандальний блогер Віталій Санжаков, він же Вітос (Vitos Dnepr) був затриманий під Дніпром.
Про це пише Інформатор із посиланням на власні джерела.
Згідно з непідтвердженою інформацією, його зупинили в Новомосковську нібито за п’яне водіння та порушення правил дорожнього руху. Також зазначається, що він намагався втекти від поліції.
Інших деталей видання не привело, однак у його чаті в Телеграм з’явилося відео, на якому сам Санжаков коротко прокоментував те, що сталося, і заявив, що його облили водою.
Він також пообіцяв повідомити всі деталі пізніше.
Блогер із Дніпра веде профіль в Інстаграмі, а також канал у YouTube, основною тематикою яких є "з’ясування стосунків" зі співробітниками правоохоронних органів. Судячи з підпису до профілю, він "показує, як отримувати задоволення" від зустрічей із поліцією.
Санжаков вже потрапляв у поле зору поліції у січні 2021 року за керування у стані наркотичного сп’яніння.
Крім того, нещодавно стався скандал у Харкові, де він влаштував розбирання з патрульними та зрештою плюнув одному з них в обличчя.
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