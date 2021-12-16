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Під Дніпром затримали блогера, який плюнув у обличчя поліцейському: що сталося (фото, відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Віталій Санжаков Новина оновлена 16 грудня 2021, 23:02
Віталій Санжаков

Сам блогер обіцяє розкрити деталі пізніше.

Скандальний блогер Віталій Санжаков, він же Вітос (Vitos Dnepr) був затриманий під Дніпром.

Про це пише Інформатор із посиланням на власні джерела.

Згідно з непідтвердженою інформацією, його зупинили в Новомосковську нібито за п’яне водіння та порушення правил дорожнього руху. Також зазначається, що він намагався втекти від поліції.

Віталій Санжаков
Віталій Санжаков

Інших деталей видання не привело, однак у його чаті в Телеграм з’явилося відео, на якому сам Санжаков коротко прокоментував те, що сталося, і заявив, що його облили водою.

Він також пообіцяв повідомити всі деталі пізніше.

Блогер із Дніпра веде профіль в Інстаграмі, а також канал у YouTube, основною тематикою яких є "з’ясування стосунків" зі співробітниками правоохоронних органів. Судячи з підпису до профілю, він "показує, як отримувати задоволення" від зустрічей із поліцією.

Санжаков вже потрапляв у поле зору поліції у січні 2021 року за керування у стані наркотичного сп’яніння.

Крім того, нещодавно стався скандал у Харкові, де він влаштував розбирання з патрульними та зрештою плюнув одному з них в обличчя.

Теги:
#Скандал #Поліція #Дніпропетровська область #Блогер #Новомосковськ
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