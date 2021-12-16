Под Днепром задержали блогера, который плюнул в лицо полицейскому: что случилось (фото, видео)

Сам блогер обещает раскрыть детали позже.

Скандальный блогер Виталий Санжаков, он же Витос (Vitos Dnepr), был задержан под Днепром.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

Согласно неподтвержденной информации, его остановили в Новомосковске якобы за пьяное вождение и нарушение правил дорожного движения. Также указывается, что он пытался скрыться от полиции.

Виталий Санжаков

Других деталей издание не привело, однако в его чате в Телеграм появилось видео на котором сам Санжаков кратко прокомментировав случившееся и заявил, что его облили водой.

Он также пообещал сообщить все детали позже.

Блогер из Днепра ведет профиль в Инстаграме, а также канал в YouTube, основной тематикой которых является "выяснения отношений" с сотрудниками правоохранительных органов. Судя по подписи к профилю, он "показывает, как получать удовольствие" от встреч с полицией.

Санжаков уже попадал в поле зрения полиции в январе 2021 года за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, недавно произошел скандал в Харькове, где он устроил разборки с патрульными и в конечном итоге плюнул одному из них в лицо.