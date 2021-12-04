В Харькове скандальный блогер плюнул в полицейского (видео)

"Vitos Dnepr" обнародовал видео, на котором зафиксировал инцидент с участием правоохранителя

Днепровский блогер Виталий Санжаков, известный под псевдонимом "Vitos Dnepr" приехал в Харьков, где у него произошел конфликт с инспектором патрульной полиции, в результате которого он плюнул в лицо копа.

На видеозаписи, которую скандальный житель Днепра обнародовал на своем YouTube-канале, можно увидеть, как блогер намеренно светит фонарем прямо в лицо охраннику порядка, который несколькими минутами раньше остановил автомобиль мужчины за "нарушение правил дорожного движения".

В результате продолжительной словесной перепалки Виталий Санжаков демонстративно плюнул прямо в лицо патрульному. При этом днепровские "коллеги" блоггера активно поддерживали действия мужчины и оскорбляли полицейского, применяя в его адрес ненормативную лексику.

Отметим, что согласно информации, обнародованной Police Control Ukraine, в январе 2021 года Санжаков уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Отмечается, что мужчина даже пытался убежать от полицейских, однако его задержали. От проверки на состояние опьянения он отказался.

Напомним также, как скандальный блогер Волошин оказался в суде из-за конфликта с патрульным и, вытащившим парня из элитной машины, положили лицом к асфальту и заломили руки. Позже Волошин в своем Инстаграме показал синяки, которые ему оставили правоохранители порядка.