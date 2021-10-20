Укр

Брат на брата: в Киеве конфликт двух родственников закончился поножовщиной

Автор
Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Нападавшего мужчину задержала полиция Новость обновлена 20 октября 2021, 13:32
Нападавшего мужчину задержала полиция

21-летнего парня доставили в киевскую больницу с многочисленными ножевыми ранениями.

В Киеве мужчина набросился с ножом на своего родного брата.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в своем Телеграм канале в среду, 20 октября.

Пострадавшего с колото-резаным ранение грудной клетки доставили в больницу утром. У него диагностировали ранения сердца, грудной артерии и гемоторакс.

К счастью, после таких ранений пострадавший остался жив, сейчас он получает необходимую помощь.

Задержанный мужчина за нападение на брата
Задержанный мужчина за нападение на брата

Столичным правоохранителям, которые прибыли на место по вызову медиков, удалось установить, что именно родной брат напал на 21-летнего парня.

Изначально он пытался рассказывать о непонятных причинах ранения, которые сразу вызвали сомнения у правоохранителей. Во время осмотра квартиры следователи установили, что именно она является местом совершения преступления, изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых и орудия преступления.

Что стало мотивом нападения на брата пока не сообщается. Все обстоятельства устанавливают правоохранители, следственные действия продолжаются.

Нападавшему инкриминируют покушение на убийство.

Напомним, 14 октября в Одесской области произошло убийство на почве алкогольного опьянения — мужчина убил соседа по дому

А в конце сентября в Киеве уличный конфликт между двумя прохожими закончился убийством — оппонент застрелил мужчину выстрелом в грудь из пневматического пистолета.

Теги:
#Киев #Полиция #Нападение
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