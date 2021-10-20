Брат на брата: в Киеве конфликт двух родственников закончился поножовщиной
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21-летнего парня доставили в киевскую больницу с многочисленными ножевыми ранениями.
В Киеве мужчина набросился с ножом на своего родного брата.
Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в своем Телеграм канале в среду, 20 октября.
Пострадавшего с колото-резаным ранение грудной клетки доставили в больницу утром. У него диагностировали ранения сердца, грудной артерии и гемоторакс.
К счастью, после таких ранений пострадавший остался жив, сейчас он получает необходимую помощь.
Столичным правоохранителям, которые прибыли на место по вызову медиков, удалось установить, что именно родной брат напал на 21-летнего парня.
Изначально он пытался рассказывать о непонятных причинах ранения, которые сразу вызвали сомнения у правоохранителей. Во время осмотра квартиры следователи установили, что именно она является местом совершения преступления, изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых и орудия преступления.
Что стало мотивом нападения на брата пока не сообщается. Все обстоятельства устанавливают правоохранители, следственные действия продолжаются.
Нападавшему инкриминируют покушение на убийство.
Напомним, 14 октября в Одесской области произошло убийство на почве алкогольного опьянения — мужчина убил соседа по дому
А в конце сентября в Киеве уличный конфликт между двумя прохожими закончился убийством — оппонент застрелил мужчину выстрелом в грудь из пневматического пистолета.
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