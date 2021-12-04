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У Харкові скандальний блогер плюнув у поліцейського (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Харківський патрульний
Харківський патрульний

"Vitos Dnepr" оприлюднив відео, на якому зафіксував інцидент за участі правоохоронця

Дніпровський блогер Віталій Санжаков, відомий під псевдонімом "Vitos Dnepr", приїхав до Харкова, де у нього стався конфлікт з інспектором патрульної поліції, внаслідок якого він плюнув в обличчя копа.

На відеозаписі, який скандальний мешканець Дніпра оприлюднив на своєму YouTube-каналі, можна побачити, як блогер навмисно світить ліхтарем прямо в обличчя охоронцеві порядку, який кількома хвилинами раніше зупинив автомобіль чоловіка за "порушення правил дорожнього руху".

В результаті тривалої словесної перепалки Віталій Санжаков демонстративно плюнув прямо в обличчя патрульному. При цьому дніпровські "колеги" блогера, активно підтримували дії чоловіка та ображали поліцейського, застосовуючи в його адресу ненормативну лексику.

Відзначимо, що згідно інформації оприлюдненої Police Control Ukraine, у січні 2021 року Санжаков вже потрапляв в поле зору правоохоронців через керування транспортним засобом у стані наркотичного сп`яніння. Зазначається, що чоловік навіть намагався втекти того дня від поліцейських, однак його затримали. Від перевірки на стан сп`яніння він тоді відмовився.

Нагадаємо також, як скандальний блогер Волошин опинився в суді через конфлікт з патрульними, які витягнули хлопця з елітної машини, поклали обличчям до асфальту і заламали руки. Пізніше Волошин у своєму Інстаграм показав синяки, які йому залишили правоохоронці порядку.

Теги:
#Конфлікт #Блогер #Поліцейський #Патрульний #Харків
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