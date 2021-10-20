Брат на брата: в Києві конфлікт двох родичів закінчився різаниною
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21-річного хлопця доставили в київську лікарню з численними ножовими пораненнями.
У Києві чоловік накинувся з ножем на свого рідного брата.
Про це повідомляє Департамент карного розшуку в своєму Телеграм-каналі в середу, 20 жовтня.
Постраждалого з колото-різаним пораненням грудної клітини доставили в лікарню вранці. У нього діагностували поранення серця, грудної артерії і гемоторакс.
На щастя, після таких поранень потерпілий залишився живим, зараз він отримує необхідну допомогу.
Столичним правоохоронцям, які прибули на місце за викликом медиків, вдалося встановити, що саме рідний брат напав на 21-річного хлопця.
Спочатку він намагався розповідати про незрозумілі причини поранення, які відразу викликали сумніви у правоохоронців. Під час огляду квартири слідчі встановили, що саме вона є місцем скоєння злочину, вилучили ряд речових доказів, серед яких і знаряддя злочину.
Що стало мотивом нападу на брата поки не повідомляється. Всі обставини встановлюють правоохоронці, слідчі дії тривають.
Нападнику інкримінують замах на вбивство.
Нагадаємо, 14 жовтня в Одеській області сталося вбивство — чоловік убив сусіда по будинку
А в кінці вересня в Києві вуличний конфлікт між двома перехожими закінчився вбивством — опонент застрелив чоловіка пострілом в груди з пневматичного пістолета.
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