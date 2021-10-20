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Брат на брата: в Києві конфлікт двох родичів закінчився різаниною

Автор
Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Нападника чоловіка затримала поліція Новина оновлена 20 жовтня 2021, 13:32
Нападника чоловіка затримала поліція

21-річного хлопця доставили в київську лікарню з численними ножовими пораненнями.

У Києві чоловік накинувся з ножем на свого рідного брата.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку в своєму Телеграм-каналі в середу, 20 жовтня.

Постраждалого з колото-різаним пораненням грудної клітини доставили в лікарню вранці. У нього діагностували поранення серця, грудної артерії і гемоторакс.

На щастя, після таких поранень потерпілий залишився живим, зараз він отримує необхідну допомогу.

Затриманий чоловік за напад на брата
Затриманий чоловік за напад на брата

Столичним правоохоронцям, які прибули на місце за викликом медиків, вдалося встановити, що саме рідний брат напав на 21-річного хлопця.

Спочатку він намагався розповідати про незрозумілі причини поранення, які відразу викликали сумніви у правоохоронців. Під час огляду квартири слідчі встановили, що саме вона є місцем скоєння злочину, вилучили ряд речових доказів, серед яких і знаряддя злочину.

Що стало мотивом нападу на брата поки не повідомляється. Всі обставини встановлюють правоохоронці, слідчі дії тривають.

Нападнику інкримінують замах на вбивство.

Нагадаємо, 14 жовтня в Одеській області сталося вбивство — чоловік убив сусіда по будинку

А в кінці вересня в Києві вуличний конфлікт між двома перехожими закінчився вбивством — опонент застрелив чоловіка пострілом в груди з пневматичного пістолета.

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#Київ #Поліція #Напад
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