Суд принял решение по скандальному блогеру, который оплевал патрульного в Харькове

Пострадавший патрульный заверил, что обидчик плюнул в него только для набора большего количества просмотров

В четверг, 22 декабря, в Харькове выбирали меру пресечения блоггеру Виталию Санжакову, известному под псевдонимом "Vitos Dnepr", который оскорблял представителя полиции и плюнул ему в лицо.

Как сообщает "Общественное", слушания по делу проходили в Киевском районном суде города Харькова. В прокуратуре призвали суд применить к блогеру круглосуточный домашний арест, а сторона защиты вообще отрицала вину мужчины.

Пока обе стороны общались, сам обвиняемый вел прямую трансляцию заседания суда в соцсети. Любые вопросы судьи Санжаков игнорировал.

Во время разговора с журналистами скандальный блогер отметил, что исправить ситуацию, к сожалению, уже не может, мол, "что сделано, то сделано".

При этом пострадавший, патрульный Сергей Морозов, которого оплевал Санжаков, подчеркнул, что последний ему угрожал и называл его поведение "безрассудным". Такие разговоры правоохранитель воспринял как угрозу для себя и своей семьи.

"Человек решил сделать "хайп" в Интернете, ему было все равно, у кого плевать. После этого инцидента извинений не было", — рассказал полицейский.

После длительного заседания суд все же принял решение об избрании блоггеру меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем известен блоггер из Днепра Виталий Санжаков, который плюнул в лицо патрульному, и когда мужчина впервые попал в поле зрения правоохранительных органов.