"Учил жизни" копов и нарушал ПДД сам: чем известен блогер из Днепра, плюнувший в лицо патрульному (ВИДЕО)

37-летний активист, разоблачая чужие правонарушения, перешел черту – общественность разделилась на два лагеря

В Новомосковске Днепропетровской области был задержан блогер, который в начале декабря плюнул в лицо полицейскому, за этот поступок ему грозит лишение либо ограничение свободы сроком до трех лет.

К правоохранительным органам в обществе издавна отношение двоякое: одни понимают важность этой работы и ищут у полиции защиты, другие, зачастую не без основания, видят серьезные прегрешения отдельных силовиков и склонны обвинять и очернять всю структуру.

Блогер из Днепра Виталий Санжаков – он же Vitos Dnepr – специализируется на "наездах" на патрульных полицейских, выискивая, где кто из них проштрафился при выполнении прямых обязанностей. Эти видеосюжеты выкладывает в Инстаграме и на YouTube-канале, умножая число своих подписчиков, не каждый из которых может лично себе позволить хамить по отношению к представителю власти.

Попадал в поле зрения правоохранителей

Но было бы понятно, если б цель и средства этих разоблачительных действий были чистыми, то есть, сам Санжаков оказался идеалом и примером для других участников дорожного движения. Но, выясняется, что для себя у Виталия существуют иные требования. Например, в конце сентября 2019 года в Днепре полиция задержала водителя, превысившего скорость на автомобиле, которым оказался местный блогер. Об этом сообщал сайт "ГорСовет". К тому же, правоохранителям пришлось догонять нарушителя. Кроме того, номера кузова автомобиля не соответствовали номеру регистрации транспортного средства, а еще у водителя нашли газовый баллончик, запрещенный для использования гражданским лицам.

Неприятный момент задержания

Известно также, что в январе 2021 года Санжаков уже попадал в поле зрения правоохранителей, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения. Такую информацию обнародовал Police Control Ukraine.

И вот недавний, из ряда вон выходящий случай, когда правоохранители остановили в Харькове автомобиль Mersedes, передвигавшийся без номерных знаков. Тогда "борец за права водителей" в конфликте с остановившими его полицейскими позволил себе неподобающую взрослому человеку выходку – плюнул в лицо одному из патрульных, все это время светя ему в глаза мощным светодиодным фонарем и проводя видеосъемку. В тот момент, всячески унижая достоинство патрульного и угрожая ему, мужчина наверняка ощущал свое превосходство, ведь к нему на подмогу подъехали еще человек 10-12 местных автоблогеров.

Видео с этим поступком разлетелось по соцсетям и новостям. Но у этой "Минуты славы" оказался бесславный конец. По материалам внутренней безопасности Нацполиции следователи харьковской полиции открыли уголовное производство. А затем и задержали 37-летнего правонарушителя и автора скандального блога с Днепропетровщины. Во время санкционированного обыска в машине Санжакова, как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины обнаружили и изъяли газовые баллончики, элементы полицейской форменной одежды и проблесковые маячки, запрещенные в свободном обращении, автомобильные номера иностранной регистрации.

Зачем блогеру полицейская фуражка?

Виталию Санжакову сообщено о подозрении по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение карается ограничением свободы до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Блогер просто… заигрался?

Часть пользователей соцсетей встала на защиту блогера, точнее, возмущена тем, что, в то же время неадекватные действия полицейских не получают должной оценки.

"А с замминистра тоже такое будет, еб*ло которого все уже знают? Он же тоже на видео нападал на копов. Или то всё другое?".

"А если полицейский угрожает психологическим и физическим давлением, его тоже садят в тюрьму, проверяют, все ли в порядке с головой и выгоняют под ср*ку из органов?".

Комментарии пользователей

"Подскажите, пожалуйста, куда звонить, когда убивает полиция? Вы бы так на чистую воду выводили патрульных, фальсифицирующих ту же 130-ю…".

"Браво, задержали суперпреступника, страна теперь будет спать спокойно. А когда вы начнете заниматься коллегами?".

Ну а другие комментаторы стоят на стороне справедливости.

"Надо привлечь к ответственности каждого, кто так по-хамски обращается с людьми (а также снимает такие провокации и хихикая комментирует), неважно, в форме человек или в гражданском, никто не имеет права хамить человеку и не уважать человеческое достоинство (особенно при исполнении служебных обязанностей). Есть факты противоправной деятельности – фиксируйте и передавайте в ДВБ, а плевать в сотрудника это уже совсем…".

"Особенно интересны комментарии от лиц, сочувствующих задержанному. В них слышны нотки тревожности. Тревожности от предчувствия того, что нельзя будет хамить, именно хамить правоохранителям. Ведь зачастую вежливость воспринимается как слабость. А учитывая тенденцию восхищения так называемыми "активистами" (прошу не путать с настоящими активными гражданами и правозащитниками) некоторые неокрепшие разумом граждане решили, что в стране вседозволенность. Да, могу сказать, что в семье правоохранителей тоже не без урода, но хамство везде порочно".

У пользователей разное мнение о событии

"Если бы все руководители отслеживали и пресекали подобные действия в отношении работников полиции, то и уважения к правоохранительной системе было бы больше, но, к сожалению, вышеуказанное наказание к правонарушителю это лишь единичный случай, а не системный подход".

"Этот человек участвовал и помогал проводить нелегальные ночные гонки в Днепре, а также помогал организовывать травлю и штурм моего дома. Он ведет себя вседозволенно по жизни, давно нужно было его приструнить, вот подумываю присоединиться к делу и показать, кто он есть такой…".

"По-моему, у него мама судья. Если я не ошибаюсь".

"Ой, знаю этого блогера. Когда-то даже был подписан на него. Но когда увидел пару видео, где он жестко неправ в адрес полиции, не сдержался и написал ему. За что он меня просто заблокировал. Думаю, он просто заигрался и получил свое".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Харькове массово увольняются патрульные.