"Вчив життя" копів і порушував ПДР сам: чим відомий блогер із Дніпра, який плюнув в обличчя патрульному (ВІДЕО)

37-річний активіст, викриваючи чужі правопорушення, перейшов межу – громадськість розділилася на два табори

У Новомосковську Дніпропетровської області було затримано блогера, який на початку грудня плюнув в обличчя поліцейському, за цей вчинок йому загрожує позбавлення або обмеження волі на строк до трьох років.

До правоохоронних органів у суспільстві здавна ставлення двояке: одні розуміють важливість цієї роботи та шукають у поліції захисту, інші, часто не безпідставно, бачать серйозні гріхи окремих силовиків та схильні звинувачувати та очорняти всю структуру.

Блогер із Дніпра Віталій Санжаков – він же Vitos Dnepr – спеціалізується на "наїздах" на патрульних поліцейських, вишукуючи, де хтось із них проштрафився при виконанні прямих обов’язків. Ці відеосюжети викладає в Інстаграмі та на YouTube-каналі, помножуючи кількість своїх передплатників, не кожен з яких може особисто собі дозволити хамити по відношенню до представника влади.

Потрапив у поле зору правоохоронців

Але було б зрозуміло, якби мета та засоби цих викривальних дій були чистими, тобто сам Санжаков виявився ідеалом і прикладом для інших учасників дорожнього руху. Але з’ясовується, що до себе у Віталія існують інші вимоги. Наприклад, наприкінці вересня 2019 року в Дніпрі поліція затримала водія, який перевищив швидкість на автомобілі — їм виявився місцевий блогер. Про це повідомляв сайт "ГорСовет". До того ж правоохоронцям довелося наздоганяти порушника. Крім того, номери кузова автомобіля не відповідали номеру реєстрації транспортного засобу, а ще у водія знайшли газовий балончик, заборонений для використання цивільним особам.

Неприємний момент затримання

Відомо також, що у січні 2021 року Санжаков уже потрапляв у поле зору правоохоронців, перебуваючи за кермом у стані наркотичного сп’яніння. Таку інформацію оприлюднив Police Control Ukraine.

І ось недавній, надзвичайний випадок, коли правоохоронці зупинили в Харкові автомобіль Mersedes, що пересувався без номерних знаків. Тоді "борець за права водіїв" у конфлікті з поліцейськими, що зупинили його, дозволив собі неналежну дорослій людині витівку — плюнув в обличчя одному з патрульних, увесь цей час світячи йому в очі потужним світлодіодним ліхтарем і проводячи відеозйомку. У той момент, всіляко принижуючи гідність патрульного та погрожуючи йому, чоловік напевно відчував свою перевагу, адже до нього на допомогу під’їхали ще 10-12 місцевих автоблогерів.

Відео з цим вчинком розлетілося по соцмережах та новинах. Але у цієї "Хвилини слави" виявився безславний кінець. За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції слідчі харківської поліції відкрили кримінальне провадження. А потім і затримали 37-річного правопорушника та автора скандального блогу з Дніпровщина. Під час санкціонованого обшуку в машині Санжакова, як повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, виявили та вилучили газові балончики, елементи поліцейського форменого одягу та проблискові маячки, заборонені у вільному обігу, автомобільні номери іноземної реєстрації.

Навіщо блогеру поліцейський кашкет?

Віталію Санжакову повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 345 (Загроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається обмеженням волі до трьох років або позбавленням волі на той самий термін.

Блогер просто… загрався?

Частина користувачів соцмереж стала на захист блогера, точніше, обурена тим, що водночас неадекватні дії поліцейських не отримують належної оцінки.

"А із заступником міністра теж таке буде, еб*ло якого всі вже знають? Він же теж на відео нападав на копів. Або це все інше?".

"А якщо поліцейський загрожує психологічним і фізичним тиском, його теж садять у в’язницю, перевіряють, чи все гаразд із головою і виганяють під ср*ку з органів?".

Коментарі користувачів

"Підкажіть, будь ласка, куди дзвонити, коли вбиває поліція? Ви б так на чисту воду виводили патрульних, які фальсифікують ту саму 130-ту…".

"Браво, затримали суперзлочинця, країна тепер спатиме спокійно. А коли ви почнете займатися колегами?".

А інші коментатори стоять на стороні справедливості.

"Треба притягти до відповідальності кожного, хто так по-хамськи поводиться з людьми (а також знімає такі провокації та хіхікаючи коментує), неважливо, у формі людина чи у цивільному, ніхто не має права хамити людині та не поважати людську гідність (особливо при виконанні службових обовʼязків). Є факти протиправної діяльності — фіксуйте і передавайте в ДВБ, а начхати в співробітника це вже зовсім...".

"Особливо цікаві коментарі від осіб, які співчувають затриманому. У них чути нотки тривожності. Тривожності від передчуття того, що не можна буде хамити, саме хамити правоохоронцям. Адже найчастіше ввічливість сприймається як слабкість. А враховуючи тенденцію захоплення так званими "активістами" (прошу не плутати зі справжніми активними громадянами та правозахисниками) деякі незміцнілі розумом громадяни вирішили, що в країні вседозволеність.

У користувачів різна думка про подію

"Якби всі керівники відстежувати та припиняли подібні дії щодо працівників поліції, то й поваги до правоохоронної системи було б більше, але, на жаль, вищезгадане покарання до правопорушника це лише одиничний випадок, а не системний підхід".

"Ця людина брала участь і допомагала проводити нелегальні нічні перегони в Дніпрі, а також допомагала організовувати цькування і штурм мого будинку. Вона поводиться вседозволено по життю, давно треба було її приструнити, от подумую приєднатися до справи та показати, хто вона є такою...".

"На мою думку, у нього мама суддя. Якщо я не помиляюся".

"Ой, знаю цього блогера. Колись навіть був підписаний на нього. Але коли побачив пару відео, де він жорстко неправий на адресу поліції, не стримався і написав йому. За що він мене просто заблокував. Думаю, він просто загрався та отримав своє".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Харкові масово звільняються патрульні.