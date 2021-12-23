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Суд ухвалив рішення щодо скандального блогера, який обплював патрульного в Харкові

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Суд обрав блогеру міру запобіжного заходу Новина оновлена 23 грудня 2021, 13:11
Суд обрав блогеру міру запобіжного заходу

Постраждалий патрульний запевнив, що кривдник плюнув у нього лише задля набору більшої кількості переглядів

У четвер, 22 грудня, у Харкові обирали запобіжний захід блогеру Віталію Санжакову, відомому під псевдонімом "Vitos Dnepr", який ображав представника поліції та плюнув йому в обличчя.

Як повідомляє "Суспільне", слухання по справі проходило у Київському районному суді міста Харкова. У прокуратурі закликали суд застосувати до блогера цілодобовий домашній арешт, а сторона захисту взагалі заперечувала вину чоловіка та наголошувала на незаконному арешті.

Поки обидві сторони спілкувалися, сам обвинувачуваний вів пряму трансляцію засідання суду у соцмережі. Будь-які питання судді Санжаков ігнорував.

Під час розмови із журналістами скандальний блогер відзначив, що виправити ситуацію, на жаль, вже не може, мовляв, "що зроблене, те зроблене".

При цьому постраждалий, патрульний Сергій Морозов, якого обплював Санжаков, наголосив, що останній йому погрожував та називав його поведінку "нерозсудливою." Такі розмови правоохоронець сприйняв як загрозу для себе та своєї родини.

"Людина вирішила зробити "хайп" в Інтернеті, йому було все одно, у кого плювати. Після цього інциденту вибачень не було", — розповів поліцейський.

Після тривалого засідання суд все ж прийняв рішення щодо обрання блогеру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим відомий блогер із Дніпра Віталій Санжаков, який плюнув в обличчя патрульному, та коли чоловік вперше потрапив у поле зору правоохоронних органів.

Теги:
#Харків #Суд #Блогер #Запобіжний захід #Патрульний
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