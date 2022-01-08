"Короче, докатался": хваставшегося нарушениями ПДД харьковского блогера нашла полиция

В Харькове за считанные часы наказали блогера-гонщика, хваставшегося грубым нарушением ПДД.

Харьковский блогер, который похвастался в соцсетях тем, как нарушает правила дорожного движения, таки получил долгожданную встречу с людьми в форме.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Отмечается, что против него составили админпротокол по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП. Таким образом за все свои нарушения он получил штраф в размере 510 гривен.

Блогер получил штраф

Информацию об этом подтвердил и сам блогер, который отреагировал на штраф фотографией со словами "Короче, докатался".

Реакция Дениса Поветкина на штраф

К слову, блогера зовут Денис Поветкин, у него есть профиль в Инстаграм, на который подписано более 49 тысяч пользователей. Также он ведет канал в YouTube и владеет кальянной "Strawberry Lounge bar" практически в самом центре Харькова.

Он также отреагировал на поток негатива, который возник после того, как видео его нарушений разлетелись по сети.

Стоит отметить, что в мае 2021 года Поветкин уже попадался на глаза полиции. Тогда он в образе Алладина разъезжал по городу на "ковре-самолете"

Как сообщалось ранее, недавно блогер из Днепра Виталий Санжаков во время своей поездки в Харьков плюнул в лицо полицейскому. "Телеграфу" удалось выяснить, что он к тому же был связан с организацией уличных гонок, пиарил их и организовывал "крышу" от полиции.