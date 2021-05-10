По улицам Харькове "летали" Алладин и Жасмин на ковре-самолете: полиция сказку не оценила (фото, видео)

В Харькове по улицам города разъезжал "Алладин" на "ковре самолете", на буксире у легкового автомобиля. Однако на проспекте Науки им пришлось остановиться по требованию стражей порядка.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

"Сегодня, на проспекте Науки, патрульные заметили авто Honda, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, а именно перевозил двух пассажиров вне салона автомобиля на самовольно изготовленной конструкции. Еще двое пассажиров, находясь в открытом багажнике автомобиля, снимали это на мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Правоохранители не оценили креативность молодых людей и указали на то, что подобное поведение на дорогах общего пользования может стоить человеческой жизни.

На водителя автомобиля составили два админ протокола за нарушение правил перевозки пассажиров и за неиспользование пассивных средств безопасности и еще один за нарушение общественного порядка.

Сам "Алладин" представляется блогером и владельцем кальянной Денисом Поветкиным, он позже обнародовал ролик с места задержания и выложил несколько фотографий, сделанных во время поездки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денис Поветкин (@den_povetkin)

Как сообщалось ранее, в Запорожье патрульные задержали обнаружили 17-летнего парня, который переоделся полицейским, чтобы "наводить порядок" в городе.