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По улицам Харькове "летали" Алладин и Жасмин на ковре-самолете: полиция сказку не оценила (фото, видео)

По улицам Харькове "летали" Алладин и Жасмин на ковре-самолете: полиция сказку не оценила (фото, видео)
Обновлено 21:30 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

В Харькове по улицам города разъезжал "Алладин" на "ковре самолете", на буксире у легкового автомобиля. Однако на проспекте Науки им пришлось остановиться по требованию стражей порядка.  

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.  

"Сегодня, на проспекте Науки, патрульные заметили авто Honda, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, а именно перевозил двух пассажиров вне салона автомобиля на самовольно изготовленной конструкции. Еще двое пассажиров, находясь в открытом багажнике автомобиля, снимали это на мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Правоохранители не оценили креативность молодых людей и указали на то, что подобное поведение на дорогах общего пользования может стоить человеческой жизни. 

На водителя автомобиля составили два админ протокола за нарушение правил перевозки пассажиров и за неиспользование пассивных средств безопасности и еще один за нарушение общественного порядка. 

Сам "Алладин" представляется блогером и владельцем кальянной Денисом Поветкиным, он позже обнародовал ролик с места задержания и выложил несколько фотографий, сделанных во время поездки.

 
 
 
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Публикация от Денис Поветкин (@den_povetkin)

 

Как сообщалось ранее, в Запорожье патрульные задержали обнаружили 17-летнего парня, который переоделся полицейским, чтобы "наводить порядок" в городе.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Харьков, Нацполиция.
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