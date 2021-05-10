В Запорожье подросток выдавал себя за полицейского, чтобы "наводить порядок в городе": чем все закончилось (фото)

В Запорожье патрульные получили вызов о конфликте с полицейским, но прибыв на место они обнаружили, что в форму был одет 17-летний парень.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, парня зовут Максим, он интересуется украинским законодательством и часто сообщает о нарушениях. Но в этот раз он решил пойти еще дальше и надев на себя форму, пошел "помогать навести порядок" в городе.

В министерстве указали, что подобное является правонарушением, а потому форму изъяли, а с родителями парня проведут разъяснительные беседы.

Тем не менее, стремления подростка были оценены, поэтому в ведомстве пообещали держать с ним контакт ради содействия в воплощении его мечты стать настоящим полицейским.

Как сообщалось ранее, на линии разграничения СБУ задержала разведчика т.н. "ДНР".