Під Львовом легковик зіткнувся з автобусом: серед постраждалих є дитина (фото)

Мінімум четверо людей було госпіталізовано до лікарні з травмами різної тяжкості

Ранок неділі, 9 січня, не обійшовся без серйозної дорожньо-транспортної пригоди — цього разу на Львівщині. Зіткнення на трасі неподалік села Новий Став відбулося між легковиком Mazda 5 та рейсовим автобусом "Еталон".

Подробиці інциденту повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Львівській області.

Аварія сталася близько дев’ятої ранку. У рейсовому автобусі, який їхав за маршрутом "Радехів-Львів", крім водія, перебувало ще вісім людей. Внаслідок зіткнення транспортний засіб вилетів у кювет. Утім обійшлося без загиблих: троє пасажирів зазнали різних травм, проте після обстеження від госпіталізації відмовилися.

А от водія автобуса лікарі відвезли до лікарні. Як і трьох пасажирів легкового автомобіля — у ньому перебувала, судячи з усього, молода сім’я. За кермом був чоловік, поряд із ним сиділа жінка. Їх разом із 10-річним хлопчиком, який знаходився на задньому сидінні, довелося деблокувати за допомогою спеціальної техніки.

Повідомляється, що в ДТП дитина отримала легкі забійні травми, а також знаходилася в стані шоку.

Попередні причини інциденту не розголошуються. Цілком ймовірно, що зіткнення спровокували не найкращі погодні умови — на дорогах Львівщини спостерігається ожеледиця.

Також "Телеграф" писав, що ввечері напередодні у Харкові трапилася аварія за участю автомобіля марки "Інфініті", яка останнім часом часто фігурує у місцевих зведеннях порушення правил дорожнього руху. На цей раз машина не вписалася в поворот і перекинулася на дах. У салоні було троє людей, включаючи водія.