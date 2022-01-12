Автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу в Днепропетровской области (фото)

К моменту возникновения пожара в транспортном средстве находилось восемь людей

В среду, 12 января, на трассе в одном из населённых пунктов Днепропетровской области на ходу вспыхнул пассажирский автобус.

Как сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным вопросам, инцидент произошел около 07:36 на дороге недалеко от села Росишки, что в Синельниковском районе.

Карта с отметкой, где произошло ЧП

По прибытию на место происшествия специалисты 57-й ДПРЧ выяснили, что огонь полностью охватил моторный отсек и салон транспортного средства "ПАЗ-4234". Пассажирский автобус принадлежал местному предприятию. Отмечается, что в момент возникновения возгорания он как раз перевозил работников.

К счастью, пассажиры вовремя обнаружили пламя и оперативно покинули салон еще до приезда спасателей.

Пассажирам удалось быстро покинуть салон транспортного средства

В результате чрезвычайного происшествия полностью уничтожен моторный отсек и салон автобуса.

Уже в 08:17 бойцам ГСЧС удалось полностью ликвидировать возгорание, но транспортное средство было уничтожено полностью.

В результате ЧП транспортное средство выгорело полностью

На месте происшествия работали специалисты ГСЧС в составе четырех человек и один спецавтомобиль. Пострадавших и погибших, в результате пожара, счастью, нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и микроавтобуса, произошедшей в Черниговской области, сильно пострадал маленький ребенок. Кроме 10-летней девочки травмы получили еще с десяток человек.