Автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу в Днепропетровской области (фото)
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К моменту возникновения пожара в транспортном средстве находилось восемь людей
В среду, 12 января, на трассе в одном из населённых пунктов Днепропетровской области на ходу вспыхнул пассажирский автобус.
Как сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным вопросам, инцидент произошел около 07:36 на дороге недалеко от села Росишки, что в Синельниковском районе.
По прибытию на место происшествия специалисты 57-й ДПРЧ выяснили, что огонь полностью охватил моторный отсек и салон транспортного средства "ПАЗ-4234". Пассажирский автобус принадлежал местному предприятию. Отмечается, что в момент возникновения возгорания он как раз перевозил работников.
К счастью, пассажиры вовремя обнаружили пламя и оперативно покинули салон еще до приезда спасателей.
В результате чрезвычайного происшествия полностью уничтожен моторный отсек и салон автобуса.
Уже в 08:17 бойцам ГСЧС удалось полностью ликвидировать возгорание, но транспортное средство было уничтожено полностью.
На месте происшествия работали специалисты ГСЧС в составе четырех человек и один спецавтомобиль. Пострадавших и погибших, в результате пожара, счастью, нет.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и микроавтобуса, произошедшей в Черниговской области, сильно пострадал маленький ребенок. Кроме 10-летней девочки травмы получили еще с десяток человек.
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