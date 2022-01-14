Водитель сгорел заживо: под Днепром после ДТП вспыхнул пассажирский автобус (фото, видео)

В результате ДТП травмировались три человека, один из них — смертельно

На трассе в Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и рейсового автобуса. В результате аварии оба транспортных средства загорелись.

Как сообщают местные СМИ, событие произошло на автодороге вблизи села Новоселовка в пятницу, 14 января, примерно в 8:30.

Скриншот карты с пометкой, где произошло ДТП

Предварительно известно, что водитель легкового автомобиля ВАЗ получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, потому погиб прямо на месте происшествия. Еще двоих пострадавших, среди которых ребенок, медики "скорой" госпитализировали в медицинское учреждение.

Всего в салоне рейсового автобуса, следовавшего из Новомосковска в Знаменовку, находились десять пассажиров. К счастью, они успели выбежать из транспортного средства еще до того, как пламя распространилось на салон автобуса.

Авария, произошедшая на трассе в Днепропетровской области

Как сообщают в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, водитель легковушки внезапно вылетел на "встречку", где столкнулся с автобусом. Оба транспортных средства вылетели на обочину в кювет, где загорелись.

Автобус загорелся сразу после столкновения

Спасатели ликвидируют последствия аварии и тушат огонь

Также отмечается, что водителя ВАЗа сразу вытащить с автомобиля не удалось. Мужчина сгорел в нем заживо. На данным момент копы пытаются установить его личность.

Ликвидация последствий ДТП в Днепрпетровской области

На месте ДТП работали специалисты Службы спасения "101", врачи и патрульные.

Обстоятельства аварии будут выяснять в рамках уголовного производства.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на автодороге в Днепропетровской области прямо на ходу занялся автобус, перевозивший работников одного из здешних предприятий. К счастью, пассажиры вовремя заметили возгорание в моторном отсеке транспортного средства и выбежали из салона еще до приезда спасателей.