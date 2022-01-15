Відпочивала з подругою та хвалилася машиною: якими були останні пости загиблої в Одесі дружини футболіста
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2403
Дівчина публікувала пости у соцмережі не щодня.
Вікторія Данченко, дружина футболіста Олега Данченка загинула у ДТП під Одесою. Зі своїм чоловіком вони були однолітками — 27 років, а мрією дівчини було бути успішною жінкою та мамою.
Остання її активність у Instagram свідчать про те, що вона добре проводила час – відпочивала з подругою у ресторані.
На опублікованих близько півночі 14 січня сторіс відзначена Юлія, кастинг менеджер із Києва. Вечеряли дівчата у столичному ресторані французької кухні Frou Frou.
Одним із останніх постів у стрічці Вікторії було питання до підписників, яке фото з машиною краще — у чорно-білому чи кольоровому варіанті. На фото той самий Mercedes, на якому вона потрапила в аварію.
Вікторія публікувала фото в різних образах — і в гарних сукнях, і в зручних худі, з макіяжем і без.
Під фотографіями дівчини – численні коментарі зі співчуттями рідним та чоловікові.
Інстаграм був важливою частиною життя дівчини. Як раніше писав "Телеграф", саме соцмережа допомогла Вікторії та Олегу познайомитися — все почалося з взаємної підписки.
- Дата публікації
-
- Категорія
-